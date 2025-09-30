В Комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената состоялась презентация законов «Об искусственном интеллекте», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», а также «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

Работа над документами ведется во исполнение поручений Главы государства, изложенных в Послании народу Казахстана, а также Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. Основная цель заключается в формировании современной правовой базы, обеспечивающей прозрачность и безопасность внедрения ИИ, укрепление доверия общества и бизнеса к новым технологиям.

Представленные инициативы предусматривают создание системы классификации ИИ по степени риска и уровню автономности, закрепляют нормы о запрете дискриминационных алгоритмов, манипулятивных методов и неправомерного сбора персональных данных. Дополнительно усиливается регулирование в сферах жилищного строительства, промышленной безопасности и защиты прав потребителей. Вводится отдельная ответственность за нарушения при использовании высокорисковых систем ИИ, включая возможность приостановления их работы, а также устанавливается обязательная маркировка медиапродукции, созданной с применением технологий искусственного интеллекта.

По мнению разработчиков, принятие пакета законов позволит выстроить комплексный механизм регулирования цифровых процессов и инновационных технологий, обеспечит баланс между динамичным развитием экономики и необходимостью защиты прав граждан, а также создаст правовые условия для безопасного применения ИИ в стратегически значимых отраслях.