В Сенате обсудили закон в сфере искусственного интеллекта и цифровизации

Сенат,Искусственный интеллект
118

В Комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената состоялась презентация законов «Об искусственном интеллекте», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», а также «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

Работа над документами ведется во исполнение поручений Главы государства, изложенных в Послании народу Казахстана, а также Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. Основная цель заключается в формировании современной правовой базы, обеспечивающей прозрачность и безопасность внедрения ИИ, укрепление доверия общества и бизнеса к новым технологиям.    

Представленные инициативы предусматривают создание системы классификации ИИ по степени риска и уровню автономности, закрепляют нормы о запрете дискриминационных алгоритмов, манипулятивных методов и неправомерного сбора персональных данных. Дополнительно усиливается регулирование в сферах жилищного строительства, промышленной безопасности и защиты прав потребителей. Вводится отдельная ответственность за нарушения при использовании высокорисковых систем ИИ, включая возможность приостановления их работы, а также устанавливается обязательная маркировка медиапродукции, созданной с применением технологий искусственного интеллекта.

По мнению разработчиков, принятие пакета законов позволит выстроить комплексный механизм регулирования цифровых процессов и инновационных технологий, обеспечит баланс между динамичным развитием экономики и необходимостью защиты прав граждан, а также создаст правовые условия для безопасного применения ИИ в стратегически значимых отраслях.

#Сенат #закон #цифровизация #ИИ

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Цифровые технологии в судебной практике
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Морской контейнер превратили в парк
Гидроресурсы по гарантии
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Меры по сохранению животного мира обсудили в Сенате
Маулен Ашимбаев встретился с Серджо Маттареллой
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
IT и промышленность: проверка на совместимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]