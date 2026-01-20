Так, усть-каменогорское «Торпедо» триумфально шествовало по сетке Континентального кубка Европы, обыграв датский «Хернинг Блю Фокс» (6:2) и французский «Дюк д’Анже» (4:1). Однако в финале против британского «Ноттингем Пантерс» «торпедовцы», проявив стальной характер и едва не совершив камбэк в концовке, все же уступили со счетом 2:4. Это историческое серебро, подкрепленное индивидуальной наградой Владислава Пестова как лучшего вратаря, подтверждает высокий класс нашей школы.

Параллельно женская сборная U18 вела борьбу за повышение в классе в дивизио­не IIA. До решающей встречи наши девушки доминировали на турнире, уверенно обыграв сборные Исландии, Бельгии, Мексики и Новой Зеландии. К сожалению, в финальном противостоянии с Южной Кореей казахстанская команда не сумела удержать преимущество, пропустив серию шайб в третьем периоде и завершив игру со счетом 1:5.