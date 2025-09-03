Более 100 стоматологических кабинетов открыли в школах страны

Здравоохранение
127
Венера Баталова
корреспондент

В рамках совместной программы Министерства здравоохранения и Министерства просвещения «Болашаққа сау тіспен» в школах с численностью свыше одной тысячи учащихся с прошлого года по республике открыто 145 школьных стоматологических кабинетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миинздрав

Фото: Минздрав РК

Ежегодные профилактические осмотры школьников показывают высокую распространенность стоматологических заболеваний.

Так, кариес выявляется у 77,2% детей, и именно он остается наиболее распространенной патологией среди учащихся.

В новых стоматологических кабинетах школьникам оказывается комплексная профилактическая помощь:

• ранняя диагностика стоматологических заболеваний;

• направление на лечение к стоматологу;

• обучение правилам гигиены полости рта;

• санитарно-просветительская работа с детьми, педагогами и родителями.

В дошкольных учреждениях должны быть организованы уголки гигиены полости рта, чтобы формировать у детей устойчивые навыки ухода за зубами с раннего возраста.

В Казахстане стоматологическая помощь детям оказывается в детских стоматологических поликлиниках или в стоматологических кабинетах медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи по территориальному признаку, на бесплатной основе в системе ОСМС (профилактические осмотры, экстренная и плановая стоматологическая помощь, обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по гигиене полости рта).

Детям с установленной инвалидностью стоматологические услуги оказываются на базе медицинских организаций с круглосуточным медицинским наблюдением и лечением.

#школы #стоматологии #здоровье зубов

