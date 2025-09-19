В Шымкенте горел ТРЦ

Происшествия
114

Площадь пожара составила 270 кв.м.

Фото: МЧС

В Шымкенте ликвидирован пожар в торгово-развлекательном центре по улице Толеметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

"Оперативно прибывшие силы и средства по повышенному рангу пожара в кратчайшие сроки ликвидировали горение. Установив автолестницу и трехколенную лестницу на кровлю и на третий этаж здания огнеборцы спасли 2 человек, со второго этажа -  еще 2 человек. Эвакуация не проводилась, люди самостоятельно вышли до прибытия ДЧС", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 270 кв.м. Причина устанавливается.

#Шымкент #пожар #ТРЦ

