В Шымкенте простились с последним фронтовиком

Память,Статьи
0
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Мураталы Толепберген­улы – последний шымкентский ветеран Великой Отечественной войны. Его уход стал символическим завершением целой эпохи: теперь в городе не осталось живых свидетелей той страшной войны. В мае аксакалу исполнилось сто лет.

фото из семейного архива

Его называли человеком-легендой. Мураталы Толепбергенулы прожил нелегкий век, и сам не раз повторял: самое тяжелое время – это годы, проведенные на фронте, куда он ушел в 1943-м, едва достигнув 18 лет.

После окончания курсов радио­телеграфистов Мураталы был направлен в состав 339-го противотанкового артиллерийского подразделения. Уже в сентябре 1943-го молодой радист участвовал в боях за освобождение Брестской крепости.

Его боевой путь пролегал через Украину, Белоруссию, Польшу. В 1945-м он встретил Победу в Берлине, но домой вернулся лишь спустя пять лет: служил в оккупационных войсках в Берлине, Штеттене, Дрездене, Виссмарке, Перлеберге и Лейпциге.

Из пяти братьев, ушедших на войну, Мураталы был самым младшим. Двое не вернулись с поля боя. Тем, кто остался в живых, пришлось работать вдвойне и поднимать аул, в котором после войны катастрофически не хватало мужчин. Отказавшись от предложений отправиться на учебу, он выбрал путь служения родной земле: более тридцати лет заведовал животноводческой фермой, работая с той же самоотверженностью, что и на фронте.

За мужество и героизм Мураталы Толепбергенулы был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Его боевой путь стал примером стойкости и долга для нескольких поколений южан.

Вместе с супругой он вырастил детей, а его большой род – 19 внуков и 27 правнуков – теперь хранит память о подвиге отца, деда и прадеда. Ветерана похоронили со всеми воинскими почестями в Тюлькубасском районе, на его малой родине, где он жил последние годы.

Для многих жителей юга Казахстана прощание с Мураталы Толепбергенулы стало не просто траурным днем, а моментом осознания: уходит поколение победителей, тех, кто собственными руками ковал мир, в котором мы живем. Память о последнем шымкентском фронтовике останется в сердцах земляков – как о человеке, который прожил век, достойный уважения, и оставил огромный след в истории родного края.

#память #ветераны #ВОВ #утрата #Мураталы Толепберген­улы

