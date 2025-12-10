В Шымкенте женщину осудили за мошенничество при продаже несуществующих автомобилей

Суд
148
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесен приговор женщине, обвиняемой в серии мошенничеств, связанных с продажей несуществующих автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы она обманула как минимум девять человек.

Согласно материалам дела, женщина предлагала гражданам содействие в приобретении автомобилей по выгодной цене, утверждая, что имеет возможность «ускорить» покупку или получить специальные условия.

Завоевав доверие, она брала у потерпевших крупные суммы денег в качестве предоплаты. После получения средств она переставала выходить на связь, а обещанные автомобили так и не предоставляла.

В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания потерпевших, изучены финансовые переводы и переписка, подтверждающая ее умышленный обман. Суд установил, что действия подсудимой носили систематический характер и были направлены на незаконное завладение деньгами.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом того, что у нее на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочено на один год.

К отягчающим обстоятельствам суд отнес наличие предыдущей судимости, рецидив и отсутствие возмещения ущерба потерпевшим.

 

 

#суд

