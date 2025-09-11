В Шымкенте женщина осуждена за мошенничество с соцвыплатами беременным

Суд
109
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте 29-летняя Жанат Дүйсенова признана виновной в мошенничестве с социальными выплатами и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Шымкентского межрайонного суда

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным следствия, с апреля по декабрь 2024 года она незаконно оформила пособия на 21 беременную женщину, нанеся государственному фонду ущерб в размере 21 809 917 тенге.

Как установил суд, обвиняемая использовала электронные цифровые подписи 40 предпринимателей, чтобы фиктивно устроить беременных женщин на работу. На основании этих данных она получила социальные выплаты и пенсионные взносы, хотя фактически никакая трудовая деятельность не велась.

В ходе судебного разбирательства Жанат Дүйсенова признала свою вину. Часть незаконно полученных средств она потратила на первый взнос за квартиру. Несмотря на то, что «Государственный социальный страховой фонд», выступивший потерпевшей стороной, заявил о прощении подсудимой, суд подчеркнул, что ответственность за нарушение закона неизбежна.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

С учетом наличия у осужденной несовершеннолетних детей, срок был сокращен на 3 года. Также суд постановил взыскать с нее сумму причиненного ущерба в размере 21 809 917 тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.

#суд #выплаты #Шымкент #беременные

