Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, целями Соглашения являются организация взаимодействия уполномоченных органов Сторон по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств – участников,

предоставление и получение данных и информации о состоянии радиационной обстановки и ее изменении на территориях государств – участников Соглашения, а также обмен данными мониторинга радиационной обстановки при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территории государств – участников Соглашения, в том числе с территорий третьих государств.

В соответствии с Соглашением уполномоченные органы Сторон при осуществлении информационного взаимодействия и обмена данными мониторинга радиационной обстановки обеспечивают регулярный обмен данными мониторинга радиационной обстановки, достоверность передаваемой информации, при необходимости оперативное внесение в ранее переданную информацию поправок и уточнений, а также своевременность взаимного предупреждения о невозможности передачи информации в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств.