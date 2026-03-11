В СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки

Мажилис
61
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, целями Соглашения являются организация взаимодействия уполномоченных органов Сторон по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств – участников, 
предоставление и получение данных и информации о состоянии радиационной обстановки и ее изменении на территориях государств – участников Соглашения, а также обмен данными мониторинга радиационной обстановки при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территории государств – участников Соглашения, в том числе с территорий третьих государств.

В соответствии с Соглашением уполномоченные органы Сторон при осуществлении информационного взаимодействия и обмена данными мониторинга радиационной обстановки обеспечивают регулярный обмен данными мониторинга радиационной обстановки, достоверность передаваемой информации, при необходимости оперативное внесение в ранее переданную информацию поправок и уточнений, а также своевременность взаимного предупреждения о невозможности передачи информации в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств.

«Уполномоченными органами Сторон разрабатывается единый порядок обмена данными мониторинга радиационной обстановки, который должен содержать перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки на территориях государств – участников СНГ, контактную информацию уполномоченных (компетентных) органов Сторон», - говорится в заключении.

#законопроект #радиация #Мажилис. СНГ

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Воплотят инфраструктурную программу
Простая арифметика
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
«Время тюльпанов»
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Бег от истории или от себя?
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Дубль от Милада Карими
Покупка в Интернете – кот в мешке
Мир перемен и судьба цивилизации
Нить поколений
Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Определен проект повестки
Депутаты требуют сохранить доступ к томотерапии в рамках ГО…
«Эти кадры невозможно смотреть без слез»: депутат Мажилиса …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]