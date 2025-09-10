Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться со школьной скамьи

Фото: zh.theasset.com

В этой связи Президент поручил реализовать ряд инициатив. Прежде всего, для учащихся школ подготовить программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта.

В столичных школах уже началась подготовка к внедрению ИИ. К примеру, как сообщает Управление образования г.Астаны, в школе-лицее №84 с 2023 года ведется системная работа по использованию технологий искусственного интеллекта в учебный процесс.

В учебный процесс школы была внедрена платформа Gemini AI. Искусственный интеллект предлагает учителям ряд преимуществ: адаптацию учебных материалов к индивидуальным потребностям каждого учащегося, автоматическое составление вопросов и тестовых заданий, справедливую и быструю оценку успеваемости учащихся, сокращение времени подготовки к уроку и повышение эффективности.

Также школа выбрала платформу Google Workspace for Education для внедрения инноваций. Эта среда позволяет учителям и ученикам более эффективно организовывать совместную работу. Такие инструменты, как Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, упрощают разработку планов уроков, выполнение задач и мгновенную обратную связь.