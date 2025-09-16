На площадке экохаба можно не только слушать лекции о пробле­мах экологии, но и применять эти знания на практике, подробнее знакомиться с процессами раздельного сбора отходов, переработки пластика, стекла и других материалов, а также с тем, как из этого всего изготовить полезные вещи. Например, подставки под телефон или даже дизайнерскую мебель.

По словам Евгения Мухамеджанова, формирование экологического мышления и культуры обращения с отходами – важная инвестиция в будущее.

– Хорошо помню, как было чисто во времена нашего детства. Если кто-то бросал бумажку, ему тут же делали замечание. Тогда никто не использовал и даже не знал про существование одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов, хотя в других странах, насколько я знаю, они уже были. Мы покупали напитки в стеклянных бутылках, которые потом обязательно сдавали. Сейчас всего этого нет. Исчезла инфраструктура, а вместе с ней и привычка, – отметил основатель экохаба.

Вместе с тем внедрение экологических привычек, по словам Евгения Мухамеджанова, – процесс довольно сложный. Экоактивист привел пример из личного опыта, когда он со своей командой пробовал реализовать один из экопроектов в жилых домах Алматы.

Для эксперимента они установили специальные контейнеры в подъездах, куда жильцы должны были складывать только определенные виды отходов, предварительно их пересортировав. К их удивлению, это дало результат, но в основном в старых многоэтажках, где сохранилась культура коллективной ответственности. А вот в элитных новостройках система дала сбой, быстро превратив полезное нововведение в обычную­ мусорку.

По данным, собранным ECO Network в ходе опросов в десяти городах Казахстана, больше 90% жителей не знают, где в их городе находится мусороперерабатывающий завод. Даже среди людей, профессионально занимающихся экологией, многие не могут назвать ни одного. В этом, по мнению Евгения Мухамеджанова, и кроется корень проблемы.

– Люди не будут заниматься тем, во что не верят. Если человек не знает, куда идут раздельно собранные отходы, он просто перестает их сортировать. Когда только установили такие контейнеры, жители начали активно заниматься сортировкой, а потом увидели, как все увезли одной машиной и потеряли доверие, – сетует экоактивист.

При этом основатель экохабов не теряет надежды на улучшение ситуа­ции и делится личным опытом того, как привычки могут менять общество.

– Когда семь лет назад я начал ходить со своей тележкой на Зеленый базар, я такой был практически один, – вспоминает он. – Продавцы поначалу недоумевали и настаивали положить продукты в пакеты, смеялись, а потом привыкли. Через некоторое время я стал чаще встречать покупателей с сумками и корзинами. Люди стали понимать, что какие-то действия зависят от нас самих. И вот эти, казалось бы, маленькие привычки могут привести к большим изменениям.

К системным решениям экохабов относится установка фандоматов, в которых можно получить небольшое вознаграждение за сдачу вторсырья. Пока они есть только в Алматы и Астане.

Компания ECO Network была соз­дана в 2018 году с целью формирования экокультуры раздельного сбора отходов и разумного потребления. За период деятельности проекта Евгений Мухамеджанов презентовал его в Южной Корее, Азербайджане, Грузии, Беларуси. В Казахстане ECO Network активно сотрудничает со многими государственными организациями в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».