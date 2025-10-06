В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты. После этого отопление постепенно подключат к жилым домам и коммерческим помещениям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным коммунальных служб, системой теплоснабжения в городе охвачено 750 многоквартирных домов, 1 285 частных домовладений, 210 бюджетных организаций и 1 322 коммерческих объекта. Все они подготовлены к осенне-зимнему периоду: проведены профилактические и ремонтные работы на тепловых сетях, проверено оборудование, обновлены системы автоматики.

В целом же по области Жетысу, во всех населенных пунктах которой тоже начинают подавать тепло на соцобъекты и в дома, функционируют 23 котельные и одна теплоэлектроцентраль, в эксплуатации находятся 85 котлов и две турбины. Протяженность тепловых сетей составляет 393 километра, водопроводных – 3 935 километров, канализационных – 628 километров, электрических – 13,8 тысячи километров. Средний износ сетей колеблется от 33 до 83 процентов. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проведен ремонт двух турбин, 35 котлов, 17,3 километра тепловых сетей, более 1,3 тысячи километров линий электропередачи и 206 трансформаторных подстанций.

Теплоснабжающими предприятиями заготовлено 293 тысячи тонн угля: закуплено 100 процентов от потребности, также закуплено 6,1 тысячи тонн мазута, в том числе 2,3 тысячи тонн уже на складах. Поставка остального объема предусмотрена в течение отопительного периода — по месяцам до февраля включительно.

Потребность населения области в угле составляет 397 тысяч тонн, из которых 235,5 тысячи тонн приходится на уголь месторождения Шубарколь и 161,5 тысячи тонн — на Каражыра. На территории региона работают 43 тупика и склада. В настоящее время заготовлена большая часть объема. Среднесуточная поставка угля достигает 22 вагонов или 1,5 тысячи тонн.

Отопительный сезон в регионе начинается в плановом порядке, без перебоев и с соблюдением всех требований безопасности и надежности теплоснабжения.