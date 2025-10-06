В Талдыкоргане стартует отопительный сезон

Энергетика
129
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты. После этого отопление постепенно подключат к жилым домам и коммерческим помещениям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным коммунальных служб, системой теплоснабжения в городе охвачено 750 многоквартирных домов, 1 285 частных домовладений, 210 бюджетных организаций и 1 322 коммерческих объекта. Все они подготовлены к осенне-зимнему периоду: проведены профилактические и ремонтные работы на тепловых сетях, проверено оборудование, обновлены системы автоматики.

В целом же по области Жетысу, во всех населенных пунктах которой тоже начинают подавать тепло на соцобъекты и в дома, функционируют 23 котельные и одна теплоэлектроцентраль, в эксплуатации находятся 85 котлов и две турбины. Протяженность тепловых сетей составляет 393 километра, водопроводных – 3 935 километров, канализационных – 628 километров, электрических – 13,8 тысячи километров. Средний износ сетей колеблется от 33 до 83 процентов. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проведен ремонт двух турбин, 35 котлов, 17,3 километра тепловых сетей, более 1,3 тысячи километров линий электропередачи и 206 трансформаторных подстанций.

Теплоснабжающими предприятиями заготовлено 293 тысячи тонн угля: закуплено 100 процентов от потребности, также закуплено 6,1 тысячи тонн мазута, в том числе 2,3 тысячи тонн уже на складах. Поставка остального объема предусмотрена в течение отопительного периода — по месяцам до февраля включительно.

Потребность населения области в угле составляет 397 тысяч тонн, из которых 235,5 тысячи тонн приходится на уголь месторождения Шубарколь и 161,5 тысячи тонн — на Каражыра. На территории региона работают 43 тупика и склада. В настоящее время заготовлена большая часть объема. Среднесуточная поставка угля достигает 22 вагонов или 1,5 тысячи тонн.

Отопительный сезон в регионе начинается в плановом порядке, без перебоев и с соблюдением всех требований безопасности и надежности теплоснабжения.

 

#Талдыкорган #энергетика #отопление

Популярное

Все
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Экс-гендиректора компании экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
Три медали завоевала на ЧА команда Казахстана по артистическому плаванию
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Профильные классы открываются в казахстанских школах
Жестокое преступление 23-летней давности раскрыли в Акмолинской области
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Цены на золото побили исторический максимум
Беркутчи из области Абай занял третье место на чемпионате Азии
Новый тайфун обрушился на Китай
Около тысячи человек оказались заблокированными на Эвересте
Эксперты при МНЭ обсудили новую проактивную экономическую политику
Казахстанская дзюдоистка завоевала «серебро» юниорского ЧМ в Перу
В Кызылорде – футбольный бум
Алтай Али освобожден от должности председателя Комитета автотранспорта МТ РК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
С «бронзой» завершил Алан Курмангалиев турнир по настольному теннису в Китае
Лицензии для добычи полезных ископаемых незаконно оформляли в Павлодаре
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Какие участки дорог перекроют в Астане

Читайте также

Казахстан и МАГАТЭ договорились о разработке дорожной карты…
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана о…
Отопительный сезон стартует в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]