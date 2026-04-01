В спортивном комплексе Olympic center города Туркестана поднят флаг ХХІV международного молодежного турнира, посвященного памяти чемпиона сиднейской Олимпиады, гордости казахского бокса Бекзата Саттарханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков, мать боксера Сырлыкуль Саттарханова и олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов. Гости отметили значимость турнира и пожелали участникам удачи.

Традиционный международный турнир будет проходить до 4 апреля. Мужчины соревнуются в 10 весовых категориях, а девушки - в пяти.

В этом году в турнире принимают участие 252 спортсмена из Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Таджикистана, Азербайджана и всех регионов Казахстана. 209 парней и 43 девушки соревнуются за чемпионский титул.

Этот турнир имеет особое значение, ведь по его итогам будет сформирована молодежная сборная, которая будет защищать честь страны на международных аренах. За выступлением молодых мастеров кожаных перчаток внимательно следит старший тренер молодежной сборной Казахстана Бахыт Сарсекбаев, который отберет лучших спортсменов. Отобранные боксеры будут представлять страну на предстоящих чемпионатах Азии и мира, а также на молодежных Олимпийских играх.