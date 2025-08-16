В Уральске стартовал первый международный форум «AUYL FEST. Овцеводство – 2025»

Сегодня в Уральске начал свою работу одно из значимых событий в сфере сельского хозяйства – первый Международный форум «AUYL FEST. Овцеводство – 2025», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

В торжественном открытии форума приняли участие Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, председатель Аграрного комитета Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, советник Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, депутат Мажилиса Парламента РК Каракат Абден, вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин, а также представители министерств.

Кроме того, в работе форума участвуют не только отечественные эксперты, но и международные гости, ученые и специалисты в сфере сельского хозяйства из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Венгрии, Франции и Исламской Республики Иран.

В рамках форума будут широко обсуждены вопросы повышения качества продукции овцеводства, внедрения новых технологий, инновационных подходов в животноводстве, экологической устойчивости и расширения экспортного потенциала.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих выступлениях уделяет особое внимание повышению потенциала села и объявил 2025 год «Годом рабочих профессий». Эта инициатива направлена на повышение статуса трудового человека, а также на придание нового импульса сфере реального производства и системе профессионально-технического образования», – отметил аким области Нариман Турегалиев.

В рамках Международного форума «AUYL FEST. Овцеводство – 2025» будут организованы научно-практические конференции, выставки и площадки для обмена опытом.

Главная цель форума – укрепление сотрудничества в аграрной сфере и повышение конкурентоспособности отечественного овцеводства путем внедрения современных технологий.
 

#уральск #фестиваль #овцеводство

