Фото пресс-службы акимата ЗКО

В Уральске состоялось торжественное открытие VIII областной спартакиады «Ақ бидай», в которой принимают участие сборные команды всех районов Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии открытия принял участие аким области Нариман Турегалиев. В своём выступлении глава региона подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта, особенно в сельской местности, где живёт активная, трудолюбивая и патриотичная молодёжь.

«На 4-м заседании Национального курултая, прошедшем в Бурабае, Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «Популяризация спорта, особенно среди детей и подростков — залог здоровья нации. В последние годы, благодаря государственной поддержке, детский спорт начал активно развиваться». В этой связи в нашем регионе продолжается системная работа по созданию условий для развития спорта. До 2024 года все районные центры области были обеспечены современными физкультурно-оздоровительными комплексами. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства, данным в ходе рабочей поездки в регион, в прошлом году в Уральске был открыт многофункциональный спортивный комплекс «Жайық Арена». В следующем этапе крупные села области будут охвачены строительством 14 спортивных объектов», — отметил аким региона.

В рамках спартакиады участники соревнуются в таких дисциплинах, как казакша күрес, волейбол, көкпар, асық ату, садақ ату, тогызқұмалақ и других видах спорта. В соревнованиях принимают участие более 1 000 спортсменов.

Сельские игры «Ақ бидай» продлятся до 9 августа. По итогам состязаний будут определены победители в командном и индивидуальном зачётах. Организаторами мероприятия выступает управление физической культуры и спорта ЗКО совместно с акиматами районов.

Сельская спартакиада «Ақ бидай» проводится в Западно-Казахстанской области с 2010 года и направлена на развитие массового и национального спорта, а также укрепление региональных связей между районами области.

В целом в области спортом на регулярной основе занимаются 286 тысяч человек, что составляет 41,2% от общего населения региона. К 2029 году планируется довести этот показатель до 50%. В регионе функционируют 1 563 спортивных объекта.