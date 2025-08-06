В Уральске стартовали VIII областные сельские спортивные игры «Ақ бидай»

Спорт
621

В соревнованиях принимают участие более 1 000 спортсменов

Фото пресс-службы акимата ЗКО

В Уральске состоялось торжественное открытие VIII областной спартакиады «Ақ бидай», в которой принимают участие сборные команды всех районов Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии открытия принял участие аким области Нариман Турегалиев. В своём выступлении глава региона подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта, особенно в сельской местности, где живёт активная, трудолюбивая и патриотичная молодёжь.

«На 4-м заседании Национального курултая, прошедшем в Бурабае, Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «Популяризация спорта, особенно среди детей и подростков — залог здоровья нации. В последние годы, благодаря государственной поддержке, детский спорт начал активно развиваться». В этой связи в нашем регионе продолжается системная работа по созданию условий для развития спорта.

До 2024 года все районные центры области были обеспечены современными физкультурно-оздоровительными комплексами. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства, данным в ходе рабочей поездки в регион, в прошлом году в Уральске был открыт многофункциональный спортивный комплекс «Жайық Арена». В следующем этапе крупные села области будут охвачены строительством 14 спортивных объектов», — отметил аким региона.

В рамках спартакиады участники соревнуются в таких дисциплинах, как казакша күрес, волейбол, көкпар, асық ату, садақ ату, тогызқұмалақ и других видах спорта. В соревнованиях принимают участие более 1 000 спортсменов.

Сельские игры «Ақ бидай» продлятся до 9 августа. По итогам состязаний будут определены победители в командном и индивидуальном зачётах. Организаторами мероприятия выступает управление физической культуры и спорта ЗКО совместно с акиматами районов.

Сельская спартакиада «Ақ бидай» проводится в Западно-Казахстанской области с 2010 года и направлена на развитие массового и национального спорта, а также укрепление региональных связей между районами области.

В целом в области спортом на регулярной основе занимаются 286 тысяч человек, что составляет 41,2% от общего населения региона. К 2029 году планируется довести этот показатель до 50%. В регионе функционируют 1 563 спортивных объекта.

 

#соревнования #сёла #Ақ бидай

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Всемирные игры 2025 года открылись в Чэнду
Казахстанка завоевала «бронзу» на турнире по настольному те…
Более 750 спортсменов примут участие в международном турнир…
Сотрудничество в сфере спорта обсудили Казахстан и США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]