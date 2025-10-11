Фото: акимат ВКО

Торжественное открытие двухдневного мероприятия прошло в концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии.

В праздничном мероприятии принял участие аким региона Нурымбет Сактаганов.

В фойе расположилась тематическая выставка. Так, художественно-познавательная экспозиция «Абай и его современники» представила культурное наследие великого поэта, а выставка «Народные мастера» ознакомила гостей с изделиями прикладного искусства риддерских ремесленников - это и национальные украшения, и предметы из дерева, войлока, металла.

Кроме того, желающие смогли ознакомиться с информацией о живописной природе Риддера, его эко- и горном туризме.

Завершился первый день праздничного события гала-концертом. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные ансамбли и музыканты, исполнившие композиции на различных инструментах.