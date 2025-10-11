В рамках проекта «Родная земля – золотая колыбель» в областном центре начались Дни культуры города Риддера, передает Kazpravda.kz
Торжественное открытие двухдневного мероприятия прошло в концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии.
В праздничном мероприятии принял участие аким региона Нурымбет Сактаганов.
В фойе расположилась тематическая выставка. Так, художественно-познавательная экспозиция «Абай и его современники» представила культурное наследие великого поэта, а выставка «Народные мастера» ознакомила гостей с изделиями прикладного искусства риддерских ремесленников - это и национальные украшения, и предметы из дерева, войлока, металла.
Кроме того, желающие смогли ознакомиться с информацией о живописной природе Риддера, его эко- и горном туризме.
Завершился первый день праздничного события гала-концертом. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные ансамбли и музыканты, исполнившие композиции на различных инструментах.