На востоке страны в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик» полицейские выявили более 550 нарушений правил дорожного движения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в числе самых грубых нарушений зафиксировано 18 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Все водители задержаны. В отношении них составлены административные материалы», - пояснили в департаменте.

На штрафные стоянки в силу различных нарушений помещено 37 транспортных средств. В рамках профилактики незаконной перевозки пассажиров и багажа выявлено 25 нарушений, связанных с отсутствием разрешительных документов.

Кроме того, полицейские уделили внимание техническому состоянию транспорта, а также соблюдению режимов труда и отдыха водителями. В ведомстве в очередной раз напомнили, что только соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами может обеспечить безопасность на дорогах страны.