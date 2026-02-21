– Согласно прогнозным данным РГП «Казгидромет», зимнее накоп­ление осадков в горах и предгорьях облас­ти оказалось неравномерным, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства области ­Нурдаулет ­Кененбаев. – В Аксуском, Каратальском, Сарканском, Ескельдинском и Панфиловском райо­нах объем снежного покрова ниже климати­ческой нормы на 16–18 процентов. Это означает сокращение притока талых вод в период весеннего половодья.

В Алакольском районе показатели близки к средним многолетним значениям, а в Кербулакском зафиксировано даже превышение нормы на 11%. Однако в целом по регио­ну специалис­ты оценивают водохозяйственную обстановку как потенциально сложную.

Снижение естественного водного притока при сохранении объе­мов посевных площадей создает риск дефицита воды в пиковые месяцы – июне и июле. Это требует серьезной подготовки всей ирригационной инфраструктуры. Одним из первоочередных направлений стала расчистка оросительных каналов.

– Осенью прошлого года в регионе очищено 40 каналов общей протяженностью 165 километров, – поделился цифрами Нурдаулет ­Кененбаев. – Работы проводились силами под­разделений РГП «Қазсушар», ТОО «Сарқанирригация» и коммунальной службы Каратальского района. До начала активной фазы полива планируется дополнительно очистить еще 80 каналов общей протяженностью 170 погонных километров.

Очистка каналов – не просто техническая мера. В условиях дефицита воды каждая преграда на пути ее транспортировки становится критичной. Заилен­ные участки, разрушенные откосы увеличивают фильтрационные потери и снижают пропускную способность каналов. Часто бы­вает, что именно состоя­ние внут­рихозяйственной сети становится «узким местом», ограничивающим эффективное распределение поливного ресурса.

В настоящее время в облас­ти Жетысу идут строительно-монтажные работы общей стои­мостью 34,7 млрд тенге на 11 водохозяйственных объектах. Финансирование осуществ­ляется за счет рес­публиканского и местного бюджетов, а также при поддержке Исламского банка развития.

– На нынешний год за счет средств местного бюджета пре­дусмотрено 1,1 миллиар­да тенге на капитальный ремонт трех водохозяйственных объектов в регионе, – рассказал руководитель сельхозуправления. – В Сарканском районе, например, ведется капитальный ремонт водозаборного узла «Тілеулі су». Завершение проекта позволит стабилизировать подачу воды на 630 гектарах орошаемых земель. В Ескельдинском районе запланирован капремонт распределительного канала «Бәйбіше», улучшение его технического состояния обеспечит водоснабжение 272 гектаров сельхозугодий.

В Аксуском районе продолжается строительство оросительного массива «Қызылағаш» стоимостью 8,2 млрд тенге. Проект охватывает 4 582 га сельхозземель. Этот проект создает современную инженерную сеть с минимальными гидропотерями и возможностью дальнейшей интеграции систем водосбережения.

Дополнительно через Исламский банк развития претворяется в жизнь проект реконструкции оросительных систем Аксуского района стоимостью 8,5 млрд тенге. Проект предусматривает модернизацию 354 км каналов.

В Алакольском районе разработаны два пакета проектно-сметной документации общей стоимостью строительно-монтажных работ в 83,7 млрд тенге. Первый этап проекта пре­дусматривает реконструкцию 149 каналов протяженностью 510 км с улучшением водоподачи на 24,9 тыс. га земель. Второй этап – реконструкция 103 каналов протяженностью 253 км и улучшение полива на 6,7 тыс. га.

– Модернизация инфраструктуры – лишь часть решения, – подчеркивает Нурдаулет Кененбаев. – В условиях ограниченных водных ресурсов приоритетом становится внедрение сберегаю­щих технологий.

Согласно региональному комп­лексному плану, до 2030 года ими должно быть охвачено 175,2 тыс. га из 200,7 тыс. га ороша­емых земель области. В 2025-м современные ­системы полива были внедрены на 33,7 тыс. га, на2026-й план увеличен до 79,2 тыс. га. Сейчас 41 хозяйство осваивает современные системы полива на площади 11,7 тыс. га.

– Для стимулирования перехода на водосберегающие технологии филиалом АО «КазАгроҚаржы» готовится запуск льготной лизинговой программы под шесть процентов годовых на приоб­ретение соответствующего оборудования, – поделился новостью Нурдаулет Кененбаев. – Кроме того, в индус­триальной зоне Талдыкоргана строят цех по производству дож­девальных установок мощностью 110 единиц в год. Проект осуществляется силами ТОО «Jetisu Agro Complex», объем инвестиций в него сос­тавляет два миллиарда тенге. Локализация производства позволит снизить стоимость оборудования для фермеров.