В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод

Таза Казахстан
209
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Ввод очистной станции – проект пилотный для республики, и если покажет свою результативность, такие станции будут возводить повсеместно, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат района Байтерек

В селе Дарьинское района Байтерек ввели в строй первую в Казахстане модульную станцию по очистке сточных вод.

Новая станция работает по современной китайской технологии. Сточные воды, которые теперь сливают в резервуары ассенизаторские машины, проходят сразу четыре степени очистки. В результате сложного технологичного процесса получается техническая вода. Пить такую воду нельзя, но ее можно использовать на бытовые нужды. Такой подход позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду и сократить объемы загрязнения почвы и водоемов.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи Экологического кодекса РК запрещается сбрасывать не очищенные сточные воды до предельно допустимых норм в водные объекты и на местность. Между тем, на сегодня в стране лишь в городах функционируют канализационные очистные сооружения. По информации на июнь текущего года, по региону КОС в Уральске требуют капитального ремонта, в г. Аксай – полной реконструкции. В сельской местности нет специально отведенных мест для сброса сточных вод, которые бы отвечали нормам экологического законодательства. Поэтому жидкие отходы сбрасываются по окраинам сел или на территории так называемых мусорных полигонов, что вызывает возмущение экоактивистов.

Как отметил мажилисмен Абзал Куспан, именно такие проекты – значимый шаг к воплощению в жизнь инициативы «Таза Казахстан», озвученной Главой государства.

Ввод очистной станции – проект пилотный для республики, и если покажет свою результативность, такие станции будут возводить повсеместно.

#ЗКО #очистка #сточные воды

Популярное

Все
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Труд – это шанс на новую жизнь
Зимнее настроение
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
С учетом потребностей рынка труда
Для повышения качества первичной помощи
Три оси – одна проблема
Водопровод – за счет возвращенных активов
В объективе – снежный барс
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Первородная природа пространства
Новоселье под Новый год
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
Место работы – небо
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

За соблюдение чистоты – трактор в подарок
Премьер возглавит новый Центр по мониторингу президентской …
В Актобе высажено 150 сосен благодаря спонсорам
Алматы усиливает меры по снижению загрязнения воздуха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]