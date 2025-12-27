Ввод очистной станции – проект пилотный для республики, и если покажет свою результативность, такие станции будут возводить повсеместно, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат района Байтерек

В селе Дарьинское района Байтерек ввели в строй первую в Казахстане модульную станцию по очистке сточных вод.

Новая станция работает по современной китайской технологии. Сточные воды, которые теперь сливают в резервуары ассенизаторские машины, проходят сразу четыре степени очистки. В результате сложного технологичного процесса получается техническая вода. Пить такую воду нельзя, но ее можно использовать на бытовые нужды. Такой подход позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду и сократить объемы загрязнения почвы и водоемов.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи Экологического кодекса РК запрещается сбрасывать не очищенные сточные воды до предельно допустимых норм в водные объекты и на местность. Между тем, на сегодня в стране лишь в городах функционируют канализационные очистные сооружения. По информации на июнь текущего года, по региону КОС в Уральске требуют капитального ремонта, в г. Аксай – полной реконструкции. В сельской местности нет специально отведенных мест для сброса сточных вод, которые бы отвечали нормам экологического законодательства. Поэтому жидкие отходы сбрасываются по окраинам сел или на территории так называемых мусорных полигонов, что вызывает возмущение экоактивистов.

Как отметил мажилисмен Абзал Куспан, именно такие проекты – значимый шаг к воплощению в жизнь инициативы «Таза Казахстан», озвученной Главой государства.

Ввод очистной станции – проект пилотный для республики, и если покажет свою результативность, такие станции будут возводить повсеместно.