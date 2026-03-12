В эти минуты в Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Президента, сообщает Kazpravda.kz

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что казахстанцы живут в стране больших возможностей и открыты всему миру.

Глава государства рассказал, что сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом. Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум – еще одна такая уникальная возможность.

«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны», - сказал Президент.

Как подчеркнул Глава государства, обращаясь к молодому поколению казахстанцев, выбор, который им предстоит сделать – не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. По словам Касым-Жомарта Токаева, именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса.