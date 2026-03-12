Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи

Президент
337

В эти минуты в Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Президента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что казахстанцы живут в стране больших возможностей и открыты всему миру.

Глава государства рассказал, что сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом. Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум – еще одна такая уникальная возможность.

«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны», - сказал Президент. 

Как подчеркнул Глава государства, обращаясь к молодому поколению казахстанцев, выбор, который им предстоит сделать – не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. По словам Касым-Жомарта Токаева, именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса. 

«Именно вы уже в скором времени возьмете на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Ваши голоса – это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны», - отметил в своем выступлении Президент.

 

#Токаев #конституция #референдум #человек

Популярное

Все
Музей справил новоселье
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Гравюры из испанского дневника
Референдум: время сплоченности народа
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Реализуя запрос на прозрачность
Устойчивость, баланс и развитие
Авантюрам и шапкозакидательству здесь нет места: Токаев о факторах развития Казахстана
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Распоряжение Главы государства о назначении
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Новая Конституция: заслон от «серых кардиналов» и семействе…
Своих не бросаем: Токаев – об эвакуации казахстанцев из стр…
Уже начинают приносить осязаемые результаты - Президент о м…
42 место из более чем 160 стран – Казахстан укрепил свои по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]