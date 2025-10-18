Важен каждый!

Есть у АО «Казпочта» добрая традиция: давая старт очередной подписной кампании, приглашать в гости друзей и вместе отмечать День подписчика. Сейчас это слово прочно вошло в наш лексикон, ассоциируясь с социальными сетями, но казахстанская почтовая компания знает: настоящие подписчики – это те, кто из года в год читает газеты, ждет почтальонов, чтобы с головой уйти во вкусно пахнущие типографской краской страницы.

фото Игоря Бургандинова

На сегодня Казпочта может похвас­таться многомиллионной армией подписчиков по всей республике. На сельское население приходится 65% от общего количества подписчиков – в глубинке живут по-прежнему самые преданные читатели периодики. За 2025 год АО «Казпочта» доставило около 50 млн экземпляров газет и журналов.

Как отметил управляющий директор почтового сервиса и государственных услуг АО «Казпочта» Баглан Оразбаев, День подписчика – это встреча друзей, для которых почтовая служба исполняет важную социальную услугу.

– Мы ценим каждого клиента, для нас важен каждый подписчик. Сотрудники Казпочты готовы преодолевать тысячи километров, чтобы вовремя доставить подписчикам журналы и газеты. У нашей компании самая разветвленная сеть филиалов – всего около двух тысяч отделений, откуда информационные ниточки тянутся в более чем шесть тысяч населенных пунктов. По подсчетам, газеты и журналы по подписке ждут почти 7,5 миллиона человек, – отметил представитель Казпочты.

Открывая торжественную часть мероприятия, директор астанинского почтамта Кайсар Шалабаев выразил уверенность в том, что начавшаяся подписная кампания как всегда подтвердит высокий статус печатного слова, который десятилетиями чтят и укрепляют верные друзья и партнеры в лице огромного количества печатных изданий и редакций. Он также поздравил газеты «Астана Ақшамы» и «Вечерняя Астана» с 35-летием и поблагодарил за активное освещение жизни нашей столицы.

Как отметил Глава государства в своем поздравлении к Национальному дню печати в 2025 году, «отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности.

Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания». Слова Президента подтверждают такие старейшие издания страны, как «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».

– Мы живем в то время, когда старейшие печатные издания остаются источником надежной, правдивой информации. Мы представляем широкий спектр мнений, самую оперативную и объективную информацию. Благодарим, что вы остаетесь нашими верными читателями, – обратился к собравшимся первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттерi» Виктор Пряников.

На мероприятии прозвучало немало поздравлений, теплых слов и благодарностей. Из рук редакторов главных газет страны награды за свой нелегкий труд получили почтальоны. Они – особая гордость и ценность компании. Для многих подписчиков стало уже настоящим ритуалом: получить газету из рук почтальо­на и заодно поговорить с ним обо всем на свете. Для сельских районов именно почтальоны подчас становятся связующей нитью между маленьким селом и «большой» жизнью. И актуальность этой профессии отнюдь не теряется в цифровых реалиях:­ «гонцы» поч­товой службы носят не только периодику, но и спешат в дома казахстанцев с письмами, телеграммами, посылками.

В этот день Казпочта объявила и о старте доброй акции «Сделай подарок детям: подпиши газеты и журналы», призванной поддержать детей и подростков, которые любят и хотят читать, но не имеют возможности купить журнал, газету или оформить подписку. На сайте Казпочты с 20 октября в специальном разделе можно выбрать конкретное социальное учреждение, и юные адресаты будут получать издания через Казпочту.

– Мы уверены в неравнодушии казахстанцев, верим, что будет много желающих помочь ребятам читать и познавать. Закладываем мы в эту акции и такой посыл – приучить подрас­тающее поколение к чтению, привить им любовь к слову, показать, что печатные источники информации могут быть ничем не хуже гаджетов. Это будет самый главный отклик – растить читающую нацию, – отметила директор департамента управления периодичес­кой печати Ботагоз Абыканова. – К слову, порадовать можно не только детей и подростков, но и жителей домов престарелых в любом регионе Казахстана.

Нынешняя подписная кампания стартовала 6 октября и продлится до 25 декабря, за это время желающие могут выбрать издание себе по душе и оформить подписку сразу на год. Если подписка оформлена только на полгода, то ее можно будет продлить в апреле – тогда привычно стартует еще одна подписная кампания. Оформить подписку можно как на почтамтах, так и в приложении QazPost.

