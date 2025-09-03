Важное событие для всех

Образование
8
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С наступлением сентября в регионе торжественно ввели в эксплуатацию сразу четыре новых образовательных объекта, построенных в сельской местности. Два из них возведены в Жамбылском районе.

фото Агадила Рысмахана

Строительство ­школы им. Ы. Алтынсарина в селе Байтерек ­началось в 2024 году, подрядчиком выступило ТОО «КазМунайҚұрылыс». Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд тенге. Учебное заведение, рассчитанное на 100 мест, полностью оснащено в соответствии с ­современными требова­ниями. В нем предусмотрены специа­лизированные ка­бинеты и лаборатории, лифт для детей с особыми образовательными потребностями, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, мас­терские по керамике, прос­торный спортивный зал и открытая спортплощадка. Все это создает условия для ­всестороннего развития школьников и их полезного досуга.

В селе Шайдана введена в строй средняя школа № 5. Это современное трехэтажное здание, в котором разместились 15 учебных кабинетов, спортивный зал, медицинский пункт, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В нынешнем учебном году здесь начали обучение 170 местных детей, еще 20 учеников доставляются школьным автобусом из соседнего села Сенгирбай.

Следует отметить, что при школах имени Б. Момыш­улы, № 1 и имени Ю. Гагарина Жамбылского района открыты новые футбольные площадки. Кроме того, начали работу школы на 100 мест каждая в селах Сарыбарак Байзакского района и Жиенбет Шуского района. Оба учреждения соответствуют требованиям современного образования.

Как сообщили в акимате области, открытие новых образовательных учреждений и спортивных площадок стало важным событием для сельских жителей и уверенным шагом в будущее. Эти проекты обеспечат детям доступ к качественному образованию и всестороннему развитию.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

Популярное

Все
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
В Петропавловске открылась школа будущего
Новый учебный год: свыше 4 млн школьников сели за парты в К…
В Семее открылась новая школа на 600 мест

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]