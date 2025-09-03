Строительство ­школы им. Ы. Алтынсарина в селе Байтерек ­началось в 2024 году, подрядчиком выступило ТОО «КазМунайҚұрылыс». Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд тенге. Учебное заведение, рассчитанное на 100 мест, полностью оснащено в соответствии с ­современными требова­ниями. В нем предусмотрены специа­лизированные ка­бинеты и лаборатории, лифт для детей с особыми образовательными потребностями, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, мас­терские по керамике, прос­торный спортивный зал и открытая спортплощадка. Все это создает условия для ­всестороннего развития школьников и их полезного досуга.

В селе Шайдана введена в строй средняя школа № 5. Это современное трехэтажное здание, в котором разместились 15 учебных кабинетов, спортивный зал, медицинский пункт, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В нынешнем учебном году здесь начали обучение 170 местных детей, еще 20 учеников доставляются школьным автобусом из соседнего села Сенгирбай.

Следует отметить, что при школах имени Б. Момыш­улы, № 1 и имени Ю. Гагарина Жамбылского района открыты новые футбольные площадки. Кроме того, начали работу школы на 100 мест каждая в селах Сарыбарак Байзакского района и Жиенбет Шуского района. Оба учреждения соответствуют требованиям современного образования.

Как сообщили в акимате области, открытие новых образовательных учреждений и спортивных площадок стало важным событием для сельских жителей и уверенным шагом в будущее. Эти проекты обеспечат детям доступ к качественному образованию и всестороннему развитию.