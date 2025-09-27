Что такое эндаумент?

30 июня 2025 года можно смело назвать исторической датой для Казахстана. В этот день Президент Республики Казахстан К. К. Токаев подписал Закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)». Документ, возможно, не вызвал бурных эмоций у широкой публики, но именно он потенциально способен в определенной степени изменить ситуа­цию в финансировании науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры

Что же такое эндаумент и почему его называют вечным капиталом? Чтобы это понять, достаточно представить себе сад, где деревья не срезают ради быс­трой выгоды. Они продолжают расти и каждый год дают плоды, которыми можно пользоваться, не трогая сам сад. Эндаумент устроен так же: основная сумма пожертвований не расходуется, а работает на фонд. На нужды общества тратятся только проценты от ее инвестирования. Именно поэтому Гарвард и Йель могут десятилетиями финансировать стипендии, Кембридж – исследования, а британские музеи и библиотеки – сохранять свое культурное наследие.

Возникает естественный вопрос: если Оксфордский университет начал использовать этот механизм еще в 1502 году, почему Казахстан подошел к нему лишь через пять веков?

Причин несколько, и все они уходят корнями в советское прошлое и особенности постсоветского периода. Первая причина – это государственный монополизм. В СССР не было ни частного образования, ни частных фондов. Второй причиной является исторически возникшее устойчивое недоверие к некоммерческому сектору. В 1990-е годы гражданское общество развивалось медленно и недостаточно системно...

Сейчас наступил новый этап, характеризующийся повышением сложностей мирового развития, объективной необходимостью роста конкурентоспособности страны на мировом да и на внутреннем рынке. Эти вопросы системно решаются под руководством Главы государства – курсом Казахстана на ускоренное и более эффективное технологическое и инвестиционное развитие с приближением к уровню развитых стран, повышением требований и системной поддержкой самостоятельности университетов, их большей ориентацией на потребности страны и так далее. К тому же произошел качественный и количественный рост категории богатых предпринимателей, потенциально способных на системное расширение благо­творительности в пользу общества, включая эндаумент-фонды. Все это и позволило Казахстану принять закон об эндаументах именно сейчас.

Что меняет данный закон

Сегодня в стране зарегистрированы 22 фонда, но пока они больше похожи на обычные благотворительные организации, а их капитал редко превышает 1 млрд тенге. Закон же впервые прописывает четкие правила: как формировать капитал, как его инвестировать, как использовать доходы и как защищать вкладчиков. Радует, что поддерживается прозрачность деятельности этих организаций: фонды обязаны публиковать финансовую отчетность и инвестиционные декларации, диверсифицировать активы и строго следовать заявленным целям. Впервые появляются налоговые стимулы: для вкладчиков – возможность получать вычеты до 100%; для фондов – освобождение от налогов на расходы, связанные с уставной деятельностью.

Но все ли так просто, с какими вызовами столкнутся фонды? Безусловно, как и любой финансовый инструмент, эндаументы в Казахстане столкнутся с серьезными вызовами. Таковым преж­де всего является инфляция. В условиях высокой инфляции реальная стоимость фонда может снижаться даже при номинальной доходности. Согласно экспертным данным, средняя годовая инфляция за 2015–2024 годы составила около 9,5%. Эндаумент-фонды создаются в тенге. При высокой инфляции сохранять реальную стоимость основного капитала становится­ трудно. Если фонд получает доход, например, 10% годовых, а инфляция составляет 12%, то реальный доход становится отрицательным, что фактически съедает эндаумент.

Принятый закон о фондах предусматривает, что его инвес­тиционная декларация должна включать условия хеджирования и диверсификации, а также описывать инвестиционные инструменты и ограничения, направленные на защиту фонда от инфляции и валютных рисков. Предусмотрена возможность диверсификации активов фонда.

Все это способствует снижению рисков потери реальной стоимости капитала при инфляционных процессах. На прак­тике это будет означать, что управляю­щие эндаумент-фондов должны планировать портфель, ориентируясь на реальную доходность, чтобы доходы росли быстрее инфляции. Инструменты для защиты от инфляции – облигации с индексируемыми выплатами, инвестиции в валюту, зарубежные активы – входят в состав допустимых и желательных стратегий по декларации. Попечительский совет и управляющая организация будут нести ответственность за то, чтобы решения отражали макроэкономические условия, включая инфляцию. При этом закон не задает конкретных параметров, оставляя выбор инструментов, тактики и стратегии на попечительство и управляющую компанию.

Безусловно, эндаумент – мощный, но достаточно сложный инструмент. Он требует преж­де всего макроэкономической стабильности, законодательной ясности и высокопрофессионального управления.

Немаловажный вопрос – репутация доноров. Что будет, если донор связан с коррупцией или репутационно токсичен? Эндау­мент может быть использован как способ «отбеливания» капитала. Как показывает прак­тика, скандалы с участием фондов – нецелевое использование средств, коррупция, неудачные инвестиции – могут привести к оттоку жертвователей.

Критичен и размер капитала фонда. Если он мал, его доходность будет недостаточной для ощутимого эффекта, и эндау­мент-фонд станет экономически неэффективным.

Чему учит мировой опыт

Мы видим, что принятие казахстанского закона об эндау­мент-фондах опирается на лучшие международные практики. Учитывался опыт США, где эндаументы давно служат одним из базовых элементов поддерж­ки университетов. Мировой опыт показывает, что грамотно управляемые эндаумент-фонды становятся надежным ресурсом для долгосрочного развития университетов и благотворительных инициатив.

В европейских странах механизмы эндаументов исполь­зуются музеями, библиотеками и лечебными учреждениями – именно то, что предусматри­вает и наш закон. Эти примеры подтверждают, что создание эндаументов в Казахстане при грамотном управлении финансами таких фондов позволит сформировать устойчивую материальную основу для образования и науки.

Но как сделать так, чтобы увеличивалось количество таких фондов? Опыт России здесь показывает, что четкая законодательная база и налоговые стимулы позволяют быстро увеличить число эндаумент-фондов. Так, после принятия федерального закона об эндаументах у крупных российских вузов появились собственные фонды, финансирую­щие капитальные ремонты, научные лаборатории и стипендии. Однако всегда нужно учитывать особенности развития нашего государства. Перечисленные выше риски развития данного сектора необходимо минимизировать через качественное управление.

Каковы перспективы для Казахстана?

Министерство науки и высшего образования РК уже анонсировало создание к 2029 году пяти пилотных университетских эндау­ментов с общим капиталом 50 млрд тенге, школы филантропии и ассоциации фондов. Планируется, что это позволит обучать специалистов и формировать новую культуру благотворительности. Такие эндаументы обещают реализовать три главные задачи: долгосрочное финансирование – средства будут работать десятилетиями, не истощаясь; привлечение частных инвестиций, что может разгрузить бюджет и позволить гражданам напрямую участвовать в развитии страны; повышение доверия к организациям такого уровня.

Безусловно, принятие закона об эндаументах – это серьезный шаг в будущее. Это создает правовую базу, защищает вкладчиков, привлекает опыт международных экспертов и открывает дорогу для больших инвестиций в социально значимые проекты. Эндаументы – это, по сути, «вечные деньги», работающие на будущие поколения. Сегодня у Казахстана появился шанс вырас­тить собственный «сад знаний и культуры», плоды которого будут кормить не одно поколение. И только от нас – государства, бизнеса, университетов и граж­дан – зависит, превратятся ли эти семена в могучие деревья, дающие плоды для будущего Казахстана.