Более 70 тысяч посетителей приняли этноаулы за три дня в Астане

Столица , ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников работают пять этноаулов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этноаулы расположены на территориях ипподрома «Казанат», монумента «Қазақ елі», парка «Ататюрк», монумента «Байтерек» и Центрального парка. За три дня их посетили более 70 тыс. жителей и гостей столицы. Они расположены в нескольких локациях.

На территории площадью 10 гектаров вблизи ипподрома «Казанат» открылся этноауыл «Көшпенділер Әлемі», который работает с 7 по 13 сентября включительно, с 11:00 до 21:00.

«Этноаул разделен на несколько мест: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, особый город с этнопоселениями регионов, ремесленниками и Восточным рынком. На территории этноаула организован восточный рынок, где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представляют более двухсот ремесленников страны», – проинформировали в городской администрации.

На территории района Есиль этноаул открылся на площади монумента «Байтерек». Работает с 11:00 до 23:00.

В районе «Алматы» этноаул расположен у монумента «Қазақ елі». Он открывается с 10:00 и работает до 23:00.

На территории района Байконыр этноаул организован в парке «Ататюрк». Этноаул открыт с 15:00 до 20:00.

На территории района Нура этноаул открылся в Центральном парке. Работает с 12:00 до 20:00.

Этноаул расстилается от монумента «Казахстанское солнце» (монумент с часами) до фонтанной чаши. Проходя вдоль аллеи, жители и гости могут проверить свою силу и ловкость, участвуя в различных национальных играх.

Вход и посещение всех этноаулов для жителей столицы, гостей и участников игр - свободный. Вход на спортивные состязания Всемирных игр кочевников по билетам. 

Напомним, ранее стало известно об открытии этноауыла «Көшпенділер Әлемі», который расположился вблизи ипподрома «Казанат». Здесь жители и гости столицы смогут погрузиться в богатый мир народа Казахстана и познакомиться с самобытной культурой кочевых народов. 

#Астана #посетители #ВИК #этноаулы

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