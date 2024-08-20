Взрыв в кафе Уральска: предпринимателя приговорили к лишению свободы

За нарушения требований пожарной безопасности бизнесмена осудили на пять лет лишения свободы

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Уральский городской суд огласил обвинительный приговор виновнику взрыва в кафе Rizyq, который произошел 4 января текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Напомним, подсудимый «У», будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем заведения, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания.

В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сообщается, что на судебном заседании подсудимый вину свою не признал и пытался переложить ответственность на своих работников.

Однако принципиальная позиция государственного обвинителя и представленные им суду неопровержимые доказательства вины подсудимого способствовали вынесению обвинительного приговора.

«В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности» и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на 3 года», – прокомментировали в надзорном органе.

Приговор суда не вступил в законную силу.