Власти США проверят 55 млн обладателей виз на нарушения закона

США
124
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Госдеп готов аннулировать визы, если обнаружатся «признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото из открытых источников

Администрация президента США Дональда Трампа проверит более 55 млн человек, имеющих американские визы, на предполагающие высылку из страны нарушения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Государственный департамент, чьи слова приводит агентство, готов аннулировать визы при условии, если обнаружатся "признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций".

В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уведомило об аннулировании нескольких сотен тысяч разрешений на проживание и работу и предписала лишенным документов мигрантам покинуть территорию страны. Президент Трамп также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Полный запрет коснулся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Кроме того, частичные ограничения затронули граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. 

Ранее Госдеп уже аннулировал 6000 студенческих виз, а также почти 1,6 млн мигрантов покинули территорию США за полгода. 

 

#США #Трамп #виза

