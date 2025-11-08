Эта история не нова, но эмоции, пережитые пару месяцев назад, все еще не забыты. Вроде бы ничего сверхъестественного не произошло, просто начал выходить из строя мобильник. И по причине сбоев в работе телефона, который, к слову, верой и правдой отслужил мне почти пять добрых лет, у меня случилась вынужденная пауза.
Понятно, что пятилетний срок службы вполне приличный для любого смартфона. И, казалось бы, грех жаловаться, но его внезапные подвисания застали меня буквально врасплох. Я практически потеряла связь с внешним миром! Некоторые приложения напрочь отказались работать, а ежедневно используемый WhatsApp открывался через раз. Таким образом, выход во внешний мир был доступен только через веб-версию, что была привязана к ноутбуку, и это хоть как-то спасало положение.
Привычка мгновенно получать ответы и поддерживать контакт с близкими и коллегами, как раньше, оказалась нарушена. Про госуслуги на телефоне и возможность рассчитаться за покупки в магазине посредством QR уже даже не шло и речи. Начался срочный поиск банковской карты и наличных денег, лежащих где-то в портмоне, про которые я уже тоже начала забывать. Одним словом, началась новая жизнь: без сообщений, без навигатора, без будильника. Благо иногда до меня доходили звонки, и на том спасибо.
Казалось бы, в чем проблема? Купи новый телефон. Собственно, это я и сделала. Но все беды не решились в одночасье. Оказалось, что перенос данных со старого андроида на новый смартфон мог потребовать больше 12 часов. Ну а поскольку у моего подвисшего телефона и без того наблюдались проблемы, то и это стало попросту невозможным. Тысячи сообщений, фотографий, видео, чатов, переписок, контактов, накопленных за пять лет, могли быть просто потерянными. И это был уже самый настоящий стресс.
Не буду долго утомлять читателей подробностями, скажу лишь, что три дня моих испытаний стоили мне немалых седых волос, потому как часть данных все же была потеряна.
В этот момент я совершенно точно осознала: смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, и мы стали от них зависимы! Они словно продолжение нашей руки, всегда и всюду с нами. И дело даже не в том, что ты не можешь существовать без них физически, а в том, что ты становишься настолько беспомощным в момент их отсутствия, как если бы вдруг оказался на другой планете. И тут я невольно задалась вопросом, а как же мы раньше жили безо всех этих гаджетов, всего-то лет 20–25 назад?!
Вся эта приключившаяся со мной история словно подсветила обратную сторону на первый взгляд привычной и удобной жизни с мобильником в руке. Кажется, мы разучились ориентироваться без гаджетов не только в пространстве, но и в собственной голове.
Любой неожиданный разрыв связи вызывает тревогу и даже физический дискомфорт. Тут же ощущаешь себя отрезанным от мира, хотя, по сути, мир вокруг никуда не исчезает. Просто он перестает помещаться в экран и становится настоящим, требующим нашего прямого участия.
А может, именно такие ситуации и возвращают нас к реальности? К примеру, заставляют запомнить дорогу без навигатора или попросить помощи у прохожего, меньше отвлекаться на просмотр видео и больше созерцать жизнь вокруг, да и общаться не посредством сообщений, а встречаться чаще с теми, кто важен и дорог. А в этом, согласитесь, есть и свои плюсы.