Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

Эта история не нова, но эмоции, пережитые пару месяцев назад, все еще не забыты. Вроде бы ничего сверхъестественного не произошло, просто начал выходить из строя мобильник. И по причине сбоев в работе телефона, который, к слову, верой и правдой отслужил мне почти пять добрых лет, у меня случилась вынужденная пауза.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Понятно, что пятилетний срок службы вполне приличный для любого смартфона. И, казалось бы, грех жаловаться, но его внезапные подвисания застали меня буквально врас­плох. Я практически потеряла связь с внешним миром! Некоторые приложения напрочь отказались работать, а ежедневно используемый WhatsApp открывался через раз. Таким образом, выход во внешний мир был доступен только через веб-версию, что была привязана к ноутбуку, и это хоть как-то спасало положение.

Привычка мгновенно получать ответы и поддерживать контакт с близкими и коллегами, как раньше, оказалась нарушена. Про госуслуги на телефоне и возможность рассчитаться за покупки в магазине посредством QR уже даже не шло и речи. Начался срочный поиск банковской карты и наличных денег, лежащих где-то в портмоне, про которые я уже тоже начала забывать. Одним словом, началась новая жизнь: без сообщений, без навигатора, без будильника. Благо иногда до меня доходили звонки, и на том спасибо.

Казалось бы, в чем проблема? Купи новый телефон. Собственно, это я и сделала. Но все беды не решились в одночасье. Оказалось, что перенос данных со старого андроида на новый смартфон мог потребовать больше 12 часов. Ну а поскольку у моего подвисшего телефона и без того наб­людались проблемы, то и это стало попрос­ту невозможным. Тысячи сообщений, фотографий, видео, чатов, переписок, контактов, накопленных за пять лет, могли быть просто потерянными. И это был уже самый нас­тоящий стресс.

Не буду долго утомлять читателей подробностями, скажу лишь, что три дня моих испытаний стоили мне немалых седых волос, потому как часть данных все же была потеряна.

В этот момент я совершенно точно осознала: смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, и мы стали от них зависимы! Они словно продолжение нашей руки, всегда и всюду с нами. И дело даже не в том, что ты не можешь существовать без них физически, а в том, что ты становишься настолько беспомощным в момент их отсутствия, как если бы вдруг оказался на другой планете. И тут я невольно задалась вопросом, а как же мы раньше жили безо всех этих гаджетов, всего-то лет 20–25 назад?!

Вся эта приключившаяся со мной история словно подсветила обратную сторону на первый взгляд привычной и удобной жизни с мобильником в руке. Кажется, мы разучились ориен­тироваться без гаджетов не только в пространстве, но и в собственной голове.

Любой неожиданный разрыв связи вызывает тревогу и даже физический дискомфорт. Тут же ощущаешь себя отрезанным от мира, хотя, по сути, мир вокруг никуда не исчезает. Просто он перестает помещаться в экран и становится настоящим, требующим нашего прямого участия.

А может, именно такие ситуации и возвращают нас к реальности? К примеру, заставляют запомнить дорогу без навигатора или попросить помощи у прохожего, меньше отвлекаться на просмотр видео и больше созерцать жизнь вокруг, да и общаться не посредством сообщений, а встречаться чаще с теми, кто важен и дорог. А в этом, согласитесь, есть и свои плюсы.

Все колонки автора
#цифровизация #смартфон #приложения

