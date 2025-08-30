Внедрение онлайн-формата судебных заседаний – это не только технологическое достижение, но и укрепление принципов верховенства права

Евгений Больгерт, депутат Сената парламента РК:

Фото: Сенат парламента РК

– Выступление Главы государства на конференции, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан, содержит четкие и стратегически выверенные акценты, касающиеся в том числе дальнейшего развития судебной системы, укрепления правовой культуры и цифрового суверенитета страны.

С 1 июля текущего года в Казахстане начала действовать система сплошной кассации по гражданским и уголовным делам. Это нововведение является важным шагом, направленным на повышение доступности правосудия для граждан. Это одна из приоритетных задач, поскольку она затрагивает подавляющее большинство граждан, обращающихся в судебные инстанции.

Одним из ключевых трендов является цифровизация судопроизводства. Я имел возможность сравнивать ситуацию с европейскими странами, и в части цифрового уголовного судопроизводства Казахстан демонстрирует поступательный прогресс. Коллеги из Европы проявляют большой интерес к нашим наработкам и достижениям. Внедрение онлайн-формата судебных заседаний и его законодательное оформление как устойчивой практики – это не только технологическое достижение, но и укрепление принципов верховенства права.

Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено профилактике правонарушений и развитию правосознания с раннего возраста. Тут стоит отметить важность синергии между школами, родителями и государством в формировании правовой культуры. Правосознание должно строиться не на страхе наказания, а на понимании важности соблюдения закона. Этот призыв к юридическому сообществу – говорить о Конституции и базовых законах простым, но содержательным языком – отражает стремление обеспечить доступность правовых знаний для каждого гражданина.

Большого внимания экспертного и юридического сообщества требуют сейчас цифровой суверенитет и технологический прогресс. Речь идет о формировании этических и правовых рамок для стремительно развивающихся технологий, включая искусственный интеллект. Глава государства поставил четкую задачу – создать условия для внедрения ИИ и обеспечить лидерство Казахстана в этой сфере как минимум на региональном уровне. Это требует не только технической готовности, но и зрелой нормативной базы, способной обеспечить баланс между инновациями и правами граждан.

