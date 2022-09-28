Водители пытались заправиться дизтопливом по документам на другие авто

Как работает информационная система учета реализации дизельного топлива на АЗС, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 15 сентября 2022 года на базе Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП) был запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам (230-260 тенге за литр в зависимости от региона).

«Со дня запуска информационной системы АО «Национальные информационные технологии» согласно поступившим заявлениям предоставило логины и пароли для 2 307 автозаправочных станций страны (АЗС), из них 994 АЗС начали практическое применение (то есть «выполнили вход» в качестве пользователей) и в целом по стране через систему АЗС провели 132 994 продажи», – рассказали в Минэнерго.

Документы, предъявляемые водителями при отпуске дизельного топлива, проходят проверку в базе данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро.

После покупки одновременно владельцу авто и лицам, имеющимся в страховом полисе, поступает сообщение с короткого номера 1414 с информацией об объеме покупки топлива и остатке лимита с присвоением уникального кода, по которому можно будет в дальнейшем отследить весь процесс покупки.

«Отмечаем что, с момента запуска системы были выявлены правонарушения, связанные с отсутствием оснащения у АЗС контрольными приборами учета для подключения к системе, отсутствие у транспортных средств соответствующего разрешения для переоборудования, также были зафиксированы неправомерные действия с попыткой заправить транспорт, предъявляя документы, принадлежащие другому транспортному средству.

В настоящее время прорабатываются меры путем наложения административного штрафа либо приостановки выдачи лимитов на определенный срок. Помимо этого, для минимизации подобных случаев начата проработка вопроса по введению контроля автомобилей в зоне АЗС при помощи системы видеофиксации, считывающей автомобильные номера», – сообщили в ведомстве.

По состоянию на 26 сентября 2022 года технический центр поддержки Министерства энергетики РК оказал оперативную консультативную помощь по 1 500 заявкам от АЗС. Совместно с НИТ регулярно проводится обучение операторов АЗС, подключенных к системе.

Также для сокращения работы операторов по вводу данных в систему ведутся работы по взаимодействию с банками второго уровня для возможности автозаполнения данных клиента и онлайн-подачи на лимит.

На основе полученной статистики посредством системы в дальнейшем возможна автоматизация Плана поставок нефтепродуктов и их сроков в разрезе регионов страны, отметили в ведомстве.