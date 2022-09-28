Фото: Минэнерго РК
Энергетика
Водители пытались заправиться дизтопливом по документам на другие авто

Как работает информационная система учета реализации дизельного топлива на АЗС, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 15 сентября 2022 года на базе Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП) был запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам (230-260 тенге за литр в зависимости от региона).

«Со дня запуска информационной системы АО «Национальные информационные технологии» согласно поступившим заявлениям предоставило логины и пароли для 2 307 автозаправочных станций страны (АЗС), из них 994 АЗС начали практическое применение (то есть «выполнили вход» в качестве пользователей) и в целом по стране через систему АЗС провели 132 994 продажи», – рассказали в Минэнерго.

Документы, предъявляемые водителями при отпуске дизельного топлива, проходят проверку в базе данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро.

После покупки одновременно владельцу авто и лицам, имеющимся в страховом полисе, поступает сообщение с короткого номера 1414 с информацией об объеме покупки топлива и остатке лимита с присвоением уникального кода, по которому можно будет в дальнейшем отследить весь процесс покупки. 

«Отмечаем что, с момента запуска системы были выявлены правонарушения, связанные с отсутствием оснащения у АЗС контрольными приборами учета для подключения к системе, отсутствие у транспортных средств соответствующего разрешения для переоборудования, также были зафиксированы неправомерные действия с попыткой заправить транспорт, предъявляя документы, принадлежащие другому транспортному средству.

В настоящее время прорабатываются меры путем наложения административного штрафа либо приостановки выдачи лимитов на определенный срок. Помимо этого, для минимизации подобных случаев начата проработка вопроса по введению контроля автомобилей в зоне АЗС при помощи системы видеофиксации, считывающей автомобильные номера», – сообщили в ведомстве.

По состоянию на 26 сентября 2022 года технический центр поддержки Министерства энергетики РК оказал оперативную консультативную помощь по 1 500 заявкам от АЗС. Совместно с НИТ регулярно проводится обучение операторов АЗС, подключенных к системе.

Также для сокращения работы операторов по вводу данных в систему ведутся работы по взаимодействию с банками второго уровня для возможности автозаполнения данных клиента и онлайн-подачи на лимит.

На основе полученной статистики посредством системы в дальнейшем возможна автоматизация Плана поставок нефтепродуктов и их сроков в разрезе регионов страны, отметили в ведомстве.

 

 

Популярное

Все
Отмена смертной казни: история вопроса
Пенсионная перезагрузка
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Штаб «За честные выборы» создан на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
Можно просто Шеге
Ярких красок не жалей!
Бояркин приносит победу «Барысу»
Бессмертие истинных ценностей
Музыка, кино, оркестр
Вплетенные в общий хор
Вместо счета за коммуналку
В награду – отпуск
Эффективная медицина – селу
За профессией мечты
Утки напролет
К большим победам
Безопасные перевозки
А поедем в Имантау!
Высокая в небе звезда
Он учит нас любить и думать
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Объявлена дата внеочередных выборов Президента Казахстана – указ Токаева
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Правительство , Энергетика
Казахстан интересует перевод угольных станций на газ — Алих…
Правительство , Экономика , Энергетика
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода …
Энергетика
Систему учета продаж дизтоплива на АЗС запустили в Казахста…
Энергетика , Технологии
К проекту по строительству АЭС приступил фонд "Самрук-Казын…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]