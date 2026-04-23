Военно-патриотический сбор завершился в Караганде

Служу отечеству!
2
Айман Аманжолова
корреспондент

Военно-патриотический сбор «Жас Бүркіт – 2026», прошедший в воинской части 6505 Карагандинского региона, был организован на высоком уровне и торжественно подведён к своему завершению. Основной целью мероприятия стало формирование у молодёжи патриотического духа, повышение интереса к военной службе и укрепление патриотического воспитания, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В сборе приняли активное участие учащиеся общеобразовательной школы имени Бауыржана Момышулы, школы №33, а также студенты Карагандинского высшего колледжа имени Ж.К. Букенова. Участники соревновались между собой, демонстрируя ловкость, скорость, силу, выносливость и высокий уровень подготовки в различных военно-спортивных этапах.

В ходе соревнований подростки прошли строевую подготовку, полосу препятствий, военную эстафету и другие практические задания, всесторонне проверив свои возможности. Каждый этап позволил выявить организованность, дисциплину и командный дух участников.

Особую значимость мероприятию придало присутствие почётных гостей. Среди них — представитель комитета «Аналар жүрегі – матери солдат» Каражанова Дана Рахматиллаевна, которая выступила с напутственными словами, отметив важность служения Родине и поделившись своими искренними пожеланиями молодому поколению.

По итогам сбора команды и участники, показавшие лучшие результаты, были награждены дипломами I, II и III степеней, а также ценными призами. Это стало наглядным подтверждением их упорства, трудолюбия и стремления к победе.

Подобные мероприятия не только укрепляют любовь молодёжи к Родине, но и играют важную роль в воспитании будущих защитников Отечества.

#Караганда #Нацгвардия

