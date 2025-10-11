Фото: Минобороны РК

Мероприятие объединило все гарнизоны страны. В Астане к общегородскому субботнику присоединились командование и личный состав Министерства обороны, Генерального штаба, военных учебных заведений, соединения и воинские части Акмолинского регионального гарнизона.

Военнослужащие провели санитарную очистку улиц, скверов и придомовых территорий, а также районов компактного проживания военнослужащих и членов их семей.

Основные работы были сосредоточены на улицах столицы и прилегающих к административным зданиям участках. Личный состав Генерального штаба привел в порядок территорию вокруг здания Министерства обороны. Подразделения Сухопутных войск очистили территории в местах дислокации воинских частей и объектов гарнизона.