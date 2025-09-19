В рамках съемок запланированы выступления на побережье Каспийского моря

Фото: пресс-служба Минтуризма

Музыкальный проект Voice Beyond Horizon, который Димаш Кудайберген реализует совместно с Hunan Broadcasting System, откроет Казахстан для многомиллионной аудитории как страну с высоким туристическим потенциалом, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтуризма, международный проект охватывает 6 регионов страны: Туркестанскую, Мангыстаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, города Алматы и Астана. Финал шоу запланирован в столице Казахстана.

Димаш Кудайберген и участники проекта из разных стран уже прибыли в Актау из Туркестанской области. В рамках съемок запланированы выступления на побережье Каспийского моря, а также в одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана - каньоне Бозжыра.

Проект объединил талантливых исполнителей из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.

Проект получил организационную поддержку со стороны министерств туризма и спорта, культуры и информации, национальной компании Kazakh Tourism и акиматов регионов.

Отметим, в этом году Министерством туризма и спорта разработан комплексный план по развитию туристской зоны «Мангистау» на 2025-2029 годы.

Документ принят Постановлением Правительства, и предусматривает системное развитие региона по 9 направлениям. Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны.