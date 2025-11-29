В целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения, передает Kazpravda.kz
В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года.
После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.
Отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
