Фото: Минобороны РК

В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года.

После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.

Отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В указанный период в целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

Просим граждан и представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники и не распространять непроверенную информацию.