Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Армия
124

В целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года.

После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.

Отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В указанный период в целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

Просим граждан и представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники и не распространять непроверенную информацию.

#учения #Вооруженные силы РК #боеготовность

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Кубок мира-2026 от World Boxing
Общие страницы истории
Воспитание защитника Отечества
Различают только по погонам
Стартует первый падел-тур
Книги объединяют народы
Что едят наши дети?
О качестве и количестве военных кафедр
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Метростроевцы ускоряют темп
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Воспитание защитника Отечества
Резервисты – опора страны
Для психологической безопасности личного состава
Служить по зову сердца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]