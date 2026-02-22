Перед собравшимися выступил председатель районного отделения партии Малик Бейсенов, отметивший, что Конституция воспринимается гражданами не только как юридический документ, но и как символ справедливости, ответственности власти и личной безопасности. По его словам, изменения, заложенные в проекте, отражают ситуацию на современном этапе развития Казахстана и закрепляют ключевые демократические принципы.

«Проект Конституции открывается четкой формулой: Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство, где высшей ценностью является человек, его жизнь, права и свободы», – акцентировал он.

Особое внимание в проекте уделено защите прав и свобод личности. Предусмотрено, что любые меры, ограничивающие свободу, допускаются только на законных основаниях и по решению суда. Впервые в истории страны особый акцент сделан на неприкосновенности частной жизни в условиях цифровизации.

«Сегодня личное пространство человека выходит за рамки физического мира, поэтому защита персональных данных и банковской тайны становится важной частью конституционных норм, – добавил выступающий. – Статья 21 напрямую связывает защиту персональных данных с развитием цифровых технологий, что отвечает вызовам времени».

Документ сохраняет неизменные основы государственности – суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. Усиливается роль Конституционного суда, который станет центральным институтом защиты прав граждан.

Работники завода проявили большой интерес к проекту новой Конституции и выразили готовность принять участие в предстоящем референдуме.

«Для меня важно, что в центре предлагаемых изменений находится человек и его права. Народ закрепляется как единственный источник суверенитета, а это усиливает ответственность власти перед обществом», – поделился мнением слесарь Марат Садиев.

В завершение встречи Малик Бейсенов призвал участников активно включаться в общественные обсуждения и черпать информацию из достоверных источников.