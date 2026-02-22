Вопрос, касающийся каждого

Конституционная реформа
125
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

На Коксуском сахарном заводе состоялось обсуждение проекта новой Конституции страны. Инициаторами встречи выступили районные активисты партии Amanat, отметившие важность участия граждан в формировании главного закона страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Перед собравшимися выступил председатель районного отделения партии Малик Бейсенов, отметивший, что Конституция воспринимается гражданами не только как юридический документ, но и как символ справедливости, ответственности власти и личной безопасности. По его словам, изменения, заложенные в проекте, отражают ситуацию на современном этапе развития Казахстана и закрепляют ключевые демократические принципы.

«Проект Конституции открывается четкой формулой: Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство, где высшей ценностью является человек, его жизнь, права и свободы», – акцентировал он.

Особое внимание в проекте уделено защите прав и свобод личности. Предусмотрено, что любые меры, ограничивающие свободу, допускаются только на законных основаниях и по решению суда. Впервые в истории страны особый акцент сделан на неприкосновенности частной жизни в условиях цифровизации.

«Сегодня личное пространство человека выходит за рамки физического мира, поэтому защита персональных данных и банковской тайны становится важной частью конституционных норм, – добавил выступающий. – Статья 21 напрямую связывает защиту персональных данных с развитием цифровых технологий, что отвечает вызовам времени».

Документ сохраняет неизменные основы государственности – суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. Усиливается роль Конституционного суда, который станет центральным институтом защиты прав граждан.

Работники завода проявили большой интерес к проекту новой Конституции и выразили готовность принять участие в предстоящем референдуме.

«Для меня важно, что в центре предлагаемых изменений находится человек и его права. Народ закрепляется как единственный источник суверенитета, а это усиливает ответственность власти перед обществом», – поделился мнением слесарь Марат Садиев.

В завершение встречи Малик Бейсенов призвал участников активно включаться в общественные обсуждения и черпать информацию из достоверных источников.

«Мы живем в историческое время. От того, насколько осознанно каждый подойдет к выбору, зависит будущее страны и направление ее развития на десятилетия вперед», – подчеркнул он.

