Вопросы инновационного развития регионов на примере центра BatysHub подняла депутат

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Снежана Имашева встретилась с коллективом инновационного центра «BatysHub». Главной темой разговора стало влияние цифровизации на развитие региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

«BatysHub» – региональный инновационный центр, направленный на развитие цифровых навыков у населения, поддержку стартапов и формирование местного IT-сообщества в Западно-Казахстанской области. Хаб призван создать благоприятную экосистему для развития цифрового предпринимательства и новых технологических проектов.

В ходе встречи Снежана Имашева подробно ознакомилась с деятельностью центра. Она отметила, что проекты, реализуемые на базе «BatysHub», будут способствовать диверсификации экономики региона, приобретению молодыми людьми современных цифровых навыков и широкой поддержке инновационных инициатив.

– Как отметил Глава государства, этот год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Онлайн-платежи и цифровые услуги стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Такие центры, как BatysHub, позволяют оптимально решать многие вопросы в сфере здравоохранения, образования и других сферах, – сказала депутат.

Она также напомнила, что в конце 2025 года Мажилис принял Цифровой кодекс, который сформировал правовую основу для систематизации процессов цифровизации в стране, развития цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта. Данный документ позволит эффективно функционировать цифровым экосистемам в регионах, в том числе инновационным центрам, таким как «BatysHub». Новый Кодекс охватывает такие направления, как защита данных, регулирование цифровых услуг, поддержка инновационных проектов и развитие IT-предпринимательства.
 

