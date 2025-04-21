Они промышляли на улице и в общественном транспорте

Фото: polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции департамента полиции города Алматы в минувшие выходные задержали троих серийных карманников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Все они промышляли в общественных местах и на транспорте, похищая мобильные телефоны у горожан. Как установлено, каждый из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Преступления были совершены в местах массового скопления людей — на рынках, остановках и в автобусах. Во всех случаях злоумышленники действовали скрытно, пользуясь моментом, когда жертвы теряли бдительность.

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными к своим личным вещам, особенно к мобильным телефонам, кошелькам и сумкам в людных местах.

«Карманные кражи остаются одним из распространенных видов уличной преступности. Мы оперативно реагируем на такие факты, и каждый задержанный будет привлечен к ответственности. Однако важно, чтобы и сами горожане проявляли осторожность: не носили ценные вещи в задних карманах, следили за сумками, особенно в транспорте и на рынках», — обратил особое внимание начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

Профилактика имущественных преступлений и обеспечение общественной безопасности остаются приоритетом в работе полиции мегаполиса.