Заключенным дается возможность зарабатывать, погашать иски и помогать семьям. К примеру, на территории учреждения № 60 ДУИС свою деятельность развернули 19 предпринимателей, обеспечивающих постоянной работой осужденных граждан. Так, в промзоне налажено производство газоблоков, пескоблоков, кирпичей, функционируют швейное предприятие, электрогазосварочный цех и другие производства.

В ремесленной мастерской осуж­денные изготавливают различные изделия из дерева. Столяры и умельцы художественной резьбы мастерят поделки в национальном стиле, которые востребованы на рынке. Среди производимой продукции много деревянной посуды, подносов для мяса, досок для игры в нарды, моделей деревянных кораблей...

Как поделился один из ремес­ленников-осужденных, изготовление деревянной посуды астау имеет свою специфику:

– Важно выбрать подходящий вид дерева, это может быть береза, тополь или клен. Сначала идет обработка дерева, создается нужная форма, затем на поверх­ность с помощью специального электронного аппарата накладывается стилизованный национальный орнамент. Смазывание готового изделия топленым конским жиром повышает его качество и сохраняет естественный оттенок. На изготовление одного подноса уходит около недели.

– Работа с деревом требует не только творческого подхода, но и большого терпения, высокой концентрации, соблюдения техники безопасности, – вторит ему коллега по ремеслу Е. – Корабли-парусники, чашки, деревянные сувениры у нас чаще приобретают в качестве подарков. На национальные изделия чувствуется большой спрос, потому увеличилось количество заказов. Наш труд оплачивается своевременно. Мы стараемся выполнить все заявки вовремя и качественно.