– Несомненно, каждый курултай имеет свое место и значение в летописи страны. Однако именно прошедшее заседание отличалось особой глубиной идеологического содержания и политических решений. Президент представил ряд новых, масштабных и поворотных реформ, напрямую касающихся судьбы страны. Эти инициативы запускают институциональную трансформацию на национальном уровне, – отметил спикер.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в стране предстоят комплекс­ные изменения концепции государственного устройства. Так, радикально перезагружается вся архитектура власти.

– Эти шаги можно назвать «Путем справедливости Президента Токаева». И эта работа началась не сегодня.

Касым-Жомарт Кемелевич с первого дня вступления на пост Президента последовательно реализует системные и комплексные реформы, – сказал глава Мажилиса.

Значительная часть этих инициатив касается будущего Парламента.

– Депутаты Мажилиса находятся в эпицентре этих изменений. Руководители парламентских фракций, ряд других наших коллег приняли активное участие в деятельности рабочей группы по парламентской реформе. В течение полугода они вырабатывали конкретные нормы и давали рекомендации по структуре и компетенциям будущего обновленного Парламента, – отметил Ерлан Кошанов.

Политическая позиция и взгляды каждой партии были учтены Президентом. В целом парламентская реформа открывает путь к пересмот­ру всей политической системы.

– Создание однопалатного Парламента – судьбоносное, крайне необходимое решение для будущего страны. Это конкретизация политической ответственности, усиление институциональной роли партий, профессионализация законодательного процесса. Как сказал Глава государства, наша цель – создать влиятельный законодательный орган совершенно нового характера. Это дальнейшее усиление формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство», – подчерк­нул спикер Мажилиса.

По его мнению, отказ Главы государства от президентской квоты, отмена квоты АНК означает предоставление Парламенту полной автономии.

– Важно, что эта либеральная инициатива однозначно поддерживается международными политическими организациями, а также полностью соответствует мировому опыту и глобальным конвенциям. Одним словом, в истории отечественного парламентаризма предпринимаются смелые и демократические шаги. Самое главное нововведение – предложение Президента назвать будущий парламент Курултаем. Это очень рациональное решение. Название, которое, на мой взгляд, раскрывает природу Парламента как с исторической, так и с современной точки зрения. При этом Народный совет станет площадкой общественного консенсуса и доверия, – считает спикер.

Все озвученные предложения, по словам Ерлана Кошанова, существенно модернизируют политическую систему Казахстана и выводят ее на новый институциональный уровень. Эти шаги требуют принятия новых конституционных поправок.

– Нам предстоит исторический шаг, равносильный принятию новой Конституции. В основе политического курса Президента лежит идея справедливости. В этом контексте обновленная Конституция станет правовым фундаментом Справедливого Казахстана. Впереди много работы. Мы должны законодательно обеспечить реализацию всех реформ и инициатив Президента. Каждый депутат, все фракции должны принять активное участие в этом, – резюмировал спикер.

Согласно повестке, Мажилис ратифицировал ряд международных актов. Так, рассмотрен Протокол с изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации.

– Закон направлен на создание благоприятных условий для продвижения вопроса о представительстве Республики Казахстан в составе органов Международной организации гражданской авиации – ИКАО, а также улучшение имиджа республики на международной арене, – пояснил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Однако Казахстан уже делает имиджевые шаги в авиации. Как известно, с 1 ноября 2019 года в 11 аэропортах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, Актау и другие, был введен режим открытого неба. Данный режим, напомнил депутат Константин Авершин, предусматривает снятие ограничений на количество рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям так называемую пятую степень свободы воздуха на тех направлениях, где не работают казахстанские перевозчики.

– Насколько увеличилось количество иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казахстан или из Казахстана, и насколько расширилась география полета, включая новые направления из страны? – спросил депутат Авершин.

Как отметил Нурлан Сауранбаев, открытие неба для иностранных авиакомпаний было одним из судьбоносных решений – в результате мы получили 20 дополнительных авиакомпаний, и сегодня 35 иностранных компаний осуществляют свои полеты.

– Это раскрывает наш потенциал. Сейчас общая сетка растет, открываются новые направления – Милан, Доха, Шанхай, Гуанчжоу, Варшава, Куала-Лумпур. Географическое положение Казахстана создает большие возможности, – пояснил министр, отметив, что у нашей страны есть большой потенциал стать транзитной стороной.

Если в небе Казахстана все складывается, как утверждает министр транспорта, благополучно, то на земле, особенно на приграничных территориях, не все так радужно.

Депутаты ратифицировали Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительствами Казахстана и Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года. Протокол направлен на изменение режима работы пункта пропуска «Кеген-автодорожный» (Республика Казахстан) – «Каркыра-автодорожный» (Кыргызская Республика) со «светлого времени суток» на «круглосуточный».

– Изменение режима работы данного пункта пропуска будет способствовать дальнейшему развитию казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличению товарооборота и развитию сотрудничества в туристической сфере государств, а также создаст условия для разгрузки пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе, – отметил в своем содокладе депутат Ерболат Саурыков.

Но депутаты считают, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе не вполне готовы в круглосуточному режиму. Так, Айгуль Куспан напомнила, что еще в 2024 году Министерство транспорта Казахстана подписало с кыргызской стороной дорожную карту по развитию автомобильных пунктов пропуска, согласно которой до 2027 года модернизации подлежат восемь пунктов пропуска, однако на сегодняшний день строительные работы начаты только в пункте Бесагаш.

– Мы знаем, что существующая инфраструктура не соответствует реальному потоку транспорта и людей. Ситуация на границе остается критической, пункты пропус­ка не справляются с нагрузкой, регулярно фиксируются технические сбои в работе, образуются очереди, – констатировала она.

Так, например, при проектной пропускной способности пунк­та Карасу до 300 транспортных средств в сутки, фактически пропускаются до 700 транспортных средств. Депутат спрашивает: когда планируется завершить модернизацию всех восьми пунктов и предусмотрено ли для этого финансирование в бюджете, ведь времени для реализации дорожной карты осталось совсем мало?

Глава Минтранспорта Сауранбаев согласился с постановкой вопроса. Он обещает: как и договорено, все пункты пропуска, которые есть у Казахстана с сопредельными государствами, будут отремонтированы.

– Уже сделан общий дизайн-код. В 2027 году этот вопрос полностью по всей территории Казахстана будет решен, – заверил он.