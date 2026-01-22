Открывая пленарное заседание, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что палате предстоит большая работая в связи с озвученными Главой государства на Национальном курултае инициативами. По его мнению, каждая реформа, каждая инициатива Президента проистекает из его главного постулата – «Независимость превыше всего».
ПопулярноеВсе
Бдительность полиции защитила от потерь
Рысь в лесу – хороший знак
Школа мастерства
Творческий дождь
Новые легенды создают дети
В крепкой связке с производством
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Путь народа – путь человека
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
Чуть не отдала полмиллиона
Чтобы город жил в тепле
Как избежать финансовых ловушек
Воинской части – 65 лет
Страх сильнее радиации
Опыт врачей и точность технологий
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Стабильность для жильцов и гарантии для застройщиков
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]