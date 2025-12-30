Но прежде Мажилис ратифицировал заключенные между правительствами Казахстана и Кыргызстана Соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года и Договор о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года, а также протоколы с поправками к ним.

Документы депутатам представил министр финансов Мади Такиев. По его информации, соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства.

– Согласно условиям соглашения, казахстанская сторона должна была принять меры по доведению этих объектов до уровня трех- или четырехзвездочных отелей. В 2022 году правительствами двух стран достигнута договоренность о пролонгации сроков исполнения казахстанских обязательств, – сообщил глава Минфина.

В соответствии с договором казах­станская сторона получила во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, на которых находятся вышеупомянутые объекты.

Выступая с содокладом, руководитель рабочей группы Ирина Смирнова отметила, что изменения и дополнения, которые вносятся протоколами, позволят привлечь инвесторов для реконструкции курортных объектов и исполнить казахстанские обязательства.

– Для населения реализация данных законов даст прекрасную возможность отдыха и восстановления здоровья в модернизированных санаториях. А с точки зрения международной значимости эти изменения будут содействовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, – подчеркнула Ирина Смирнова.

Кроме того, Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, инициированные депутатами.

– Главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной. В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-цент­ров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности, в том числе на приоритетных туристских территориях. Что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижения целей государственной политики в сфере туризма, – пояснил руководитель рабочей группы Никита Шаталов.

Депутат добавил, что закон закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки: к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны, а также к субсидированию затрат тур­операторов в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста.

– Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов. Акиматы смогут определять границы приоритетных туристских территорий и проводить мониторинг туробъектов, созданных или модернизированных с применением мер господдержки, на предмет неотчуждения и целевого использования. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений, – подчеркнул Никита Шаталов.

В ходе подготовки закона ко второму чтению депутаты внесли также поправки, направленные на развитие массового и детского спорта. Ключевым нововведением станет внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тыс. тенге в год (при текущем среднем уровне около 233 тыс. тенге) и повысить оплату труда тренеров за счет доплат за квалификацию. Также предлагается законодательно закрепить функционирование цифровой платформы физической культуры и спорта –

е-Спорт. Она обеспечит учет, управление и аналитику в отрасли, а также обмен данными с другими системами.

В завершение пленарного заседания председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что 2025 год был насыщен как в политическом, так и в законодательном плане. Одним из знаковых событий он назвал трехлетие исторического Послания Главы государства, а также напомнил о высокой внешнеполитической активности и значимых международных инициативах Казахстана.

Подводя итоги работы палаты в 2025 году, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что и для депутатов год прошел продуктивно.

– Мы приняли целый ряд важных законодательных актов, в основе которых лежат поручения Главы государства, данные в посланиях, предвыборной программе, на Национальном курултае. В этом году нами принято 100 законов, из которых 24 инициированы депутатами. Мы завершили работу над ключевыми кодексами страны – Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым. Каждый из них прошел всестороннее содержательное обсуждение. Отдельные нормы вызывали острые дискуссии и даже критику как в стенах Парламента, так и в экспертном сообществе. Главный итог этой работы очевиден – Парламент действует открыто и результативно, принимая решения, отвечающие долгосрочным интересам страны, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также сообщил, что с принятием Закона «Об искусственном интеллекте» Казахстан стал второй после Европейского союза юрисдикцией, где действует отдельный специальный закон в этой сфере. В реализацию курса «Закон и порядок» депутатами принят ряд ожидаемых обществом норм: против лудомании, принуждения к вступлению в брак, телефонного мошенничества, дропперов. Продолжена системная работа, направленная на снижение закредитованности населения. Ряд законодательных решений был принят и в социальной сфере, в том числе по внедрению системы «Келешек» с образовательным капиталом для детей от государства, единого пакета медицинской помощи, а также решению жилищных вопросов.

Спикер добавил, что впереди депутатов ждут выезды в регионы. Он призвал коллег рассказать избирателям о принятых законах, изучить, как они работают на местах, и выслушать все волнующие граждан проблемы. В последующем по уже сложившейся практике наказы избирателей будут доведены до Правительства.

Согласно повестке, Мажилис также согласился с поправками Сената в Строительный кодекс, Закон «О банках и банковской деятельности в РК» с сопутствующими им поправками, а также в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства».