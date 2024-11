Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама

Фото: МПС РК

Это историческое событие для отечественной горнодобывающей отрасли, которое укрепит позиции страны на мировом рынке редкоземельных металлов.

Проект стоимостью 300 миллионов долларов был реализован с учетом международных экологических и промышленных стандартов. Завод обеспечит до 1000 рабочих мест для местных специалистов и, выйдя на проектную мощность, будет ежегодно перерабатывать 3,3 миллиона тонн руды, производя 65%-ный концентрат вольфрама.

На момент открытия готовность ключевых объектов составила:

• Шламохранилище – 60%

• Обогатительная фабрика – 60%

• Объекты внешнего водоснабжения – 85%

• Внешнее электроснабжение – 100% (подключено к линии 110 кВ)

• Внутреннее электроснабжение – 90%

Проектом руководит ТОО «Арал Кеген», входящее в состав международного холдинга Jiaxin International Resources Investment Ltd., к которому присоединились Jiangxi Copper Corporation, China Railway Construction Company, China Civil Engineering Construction Company и Ever Trillion International Singapore PTE LTD.

Дальнейшие планы включают строительство комплекса глубокой переработки, который позволит довести содержание вольфрама до 88,5% и выпускать высокочистый карбид вольфрама. Ожидаемый объем инвестиций на этот этап составит 150 миллионов долларов.

Открытие завода знаменует новый этап в развитии горнодобывающей промышленности Казахстана и подчеркивает стремление страны к эффективному и рациональному использованию природных ресурсов.