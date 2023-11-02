"Врачи без границ" покинули Газу
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В организации отметили, что группа из 22 человек успешно пересекла границу Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Последние 22 иностранных сотрудника организации "Врачи без границ" покинули сектор Газа через КПП "Рафах".
"Все международные сотрудники "Врачей без границ", которые не могли покинуть Газу с 7 октября, успешно пересекли границу Египта через КПП "Рафах", - говорится в сообщении на сайте организации. - В группу входят 22 сотрудника".
В заявлении отмечается, что 300 палестинских сотрудников организации вместе с семьями остаются в секторе Газа.
Ранее AFAD заявил о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев.