"Врачи без границ" покинули Газу

В организации отметили, что группа из 22 человек успешно пересекла границу Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Последние 22 иностранных сотрудника организации "Врачи без границ" покинули сектор Газа через КПП "Рафах".

"Все международные сотрудники "Врачей без границ", которые не могли покинуть Газу с 7 октября, успешно пересекли границу Египта через КПП "Рафах", - говорится в сообщении на сайте организации. - В группу входят 22 сотрудника".

В заявлении отмечается, что 300 палестинских сотрудников организации вместе с семьями остаются в секторе Газа.

Ранее AFAD заявил о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев.