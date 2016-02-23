Врачи заплатят 4 млн тенге за смерть ребенка в Павлодаре

Общество
Ерзат Сергазин
Фото с сайта news.ykt.ru
Четыре миллиона тенге компенсации заплатят врачи за смерть полуторагодовалого павлодарца Айбара Мадиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. 

Айбар Мадиев был госпитализирован в детскую областную больницу после того, как поперхнулся рисинкой из супа. Эксперты Комитета по контролю за качеством медицинских услуг установили грубые нарушения, допущенные во время проведения медицинских процедур и лечения ребенка. В частности, была отмечена ошибочность действий врачей во время бронхоскопии, в которой малыш не нуждался.

Павлодарские судмедэксперты отметили в своем заключении, что смерть ребенка можно было предотвратить. От рисинки дыхательные пути ребенка родственникам удалось освободить еще дома, в больницу, по словам тети малыша – Майры Мадиевой, поехали, чтобы перестраховаться. На второй день после госпитализации врачи решили провести ребенку бронхоскопию, которую, как установила комиссия, пытались сделать без обезболивания, не подходящим по размеру железным ларингоскопом, в результате чего повредили малышу гортань. Айбар начал задыхаться, его перевели в реанимацию, но необходимые для облегчения дыхания процедуры начали проводить только через двое суток, когда он начал терять сознание.

При проведении трахеотомии ребенку повредили трахею и хрящ, от болевого шока у него произошла остановка дыхания и сердца. Для помощи ребенку был срочно вызван столичный специалист Болат Сейдахметов. Меняя трубку, вставленную местными врачами при трахеотомии, но не подходящую под аппарат искусственной вентиляции легких, врач из Астаны, как выяснила комиссия, выдернул ее из шеи, не соблюдая технологию. В результате произошла еще одна остановка дыхания и клиническая смерть. Пролежав пять месяцев в коме, ребенок скончался. Единственным виновным в смерти полуторагодовалого мальчика в Павлодарской областной больнице признан столичный хирург.

По решению павлодарского горсуда №2 он получил два года условно. Однако несогласные с приговором родители малыша и специалист из Астаны подали на апелляцию. На этот раз врачей областной детской больницы Майсу Искакову и Гульнару Сакенову признали виновными по статье 114 УК РК, но специалисты были освобождены от наказания за истечением срока давности. Отменили условный срок и Болату Сейдахметову.

После этого родители малыша подали гражданский иск. "Павлодарским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Бауржана Мадиева к КГП "Павлодарская областная детская больница", АО "Национальный научный центр материнства и детства" Астаны, группе врачей-анестезилогов-реаниматологов о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Решением суда с ответчиков взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в солидарном порядке в сумме 4 миллиона тенге. Пока решение не вступило в законную силу", – отметила руководитель отдела информационного обеспечения павлодарского облсуда Жанара Жуматаева.

