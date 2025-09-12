Есть в Национальном музее Республики Казахстан экс­позиция, которая отличается какой-то теплотой, что ли: в почти дюжине витрин размещены фотографические карточки. Это не просто фотографии, это почтовые открытки, хранящие в себя частички прошлого столетия, – большая часть из них отпечатана в самом начале ХХ века. А всего в коллекции 471 экземп­ляр, бережно хранимый в фондах Нацмузея.

Большинству артефактов уже перевалило за 100 лет, они представители того времени, когда в Казахстан только начала проникать фотография, а следовательно, и фотооткрытки. До этого люди отправляли другу другу открытки, выпущенные такими типографиями, как фототипия «Шерер, Набгольц и Ко» в Моск­ве, издательство контрагентства «А. С. Суворин и Ко», издательство Д. П. Ефимова, издательское товарищество «Р. Голике и А. Вильборг» в Санкт-Петербурге. А вот первая истинно казахстанская фотооткрытка была выпущена в нашем Уральске в 1900 году по инициативе владельца магазина канцелярских товаров А. П. Шапошникова. Уже позже открытки с достопримечательностями стали активно печатать в издательствах приграничных регионов, куда технический прогресс добирался быстрее и где купцы, буржуа, имею­щие финансы, оценили спрос и занялись печатанием открыток.

Как рассказала руководитель отдела истории Казахстана Нац­музея РК Айнур Акжасарова, экспозиция открылась еще летом, в преддверии Дня столицы. Музейные работники посчитали, что это будет очень символично, тем более что выставка и начинается с черно-белых карточек тогда еще Акмолинска.­ Выложенные стройными рядами на красном сукне открытки не просто показывают – они как будто затягивают в атмосферу царского времени. Вот широкая, еще не мощенная камнем улица, вдоль нее аккуратные домики, обсаженные со всех стороны деревьями, – это нынешняя улица Кенесары. На соседней карточке пропечатано сверху «Берегъ Ишима» – именно так, с еще обязательным тогда «ъ» на конце. А еще много кадров с традиционной ярмарки. Сейчас нет уже в Астане ни тех домишек, ни крепости, а вот дом Кубрина безошибочно узнается. Отдельным стендом представлены красоты Бурабая.

Откуда столько хорошо сохраненных открыток? До революции в Акмоле работала частная фотография, фототипия и типогра­фия Константина Павловича Шахова. В период с 1910 по 1915 год он фотографировал исторические памятники города и уделял особое внимание распространению снимков через почтовые открытки. Так карточки и разошлись по ближнему и дальнему зарубежью. А значительная часть коллекции оказалась в Целиноградском областном музее в 1976–1979 гг. практически случайно. Вышло так: офицер А. Ф. Наумов нео­жиданно встретил Шахова в Будапеште после эмиграции последнего в Европу еще в 20-х годах ХХ века. Константин Павлович на память о встрече подарил доброму другу подборку своих почтовых открыток с видами Акмолинска. Какое-то время подарок хранился у Наумова, уже позже сестра офицера передала их в дар музею.

Персональная витрина есть и у Алматы, тогдашнего Верного. Вот – Вознесенский кафедральный собор (строительство окончено в 1907 году), рядом – открытка, иллюстрирующая быт казахов. К слову, на алматинском стенде есть пара открыток уже более позднего периода, советского, отличить их можно сразу: фотографии сделаны в цвете.

Все следующие витрины уже объединяют сразу несколько городов. Например, под одним стеклом – Шымкент и Туркестан, объединены также Кокшетау, Петропавловск и Караганда. К сожалению, большинство памятников, изображенных на этих открытках, до наших дней не сохранилось. Например, были уничтожены здания знаменитой Кояндинской ярмарки, функцио­нировавшей в Карагандинском регионе в 1848–1930 годах, а также Триумфальная арка в Уральске.

Изюминка экспозиции – цент­ральный, полностью стеклянный стенд. В нем тоже открытки тех же времен, тут на них можно не просто посмотреть, но и прочесть: оборотная сторона у всех исписана от руки. Вот где прекрас­ные образцы каллиграфического почерка! Языковая и страновая принадлежность самая разная: китайские иероглифы соседствуют с витиеватыми буковками французского алфавита и размашистым немецким письмом. Кто-то из авторов подробно рассказывает о своих делах; кто-то просто шлет привет из нового города, оказавшись здесь по воле бизнеса, как сейчас сказали бы, в командировке. Вот, например, одно из писем (не очень хорошее знание немецкого позволило мне сделать лишь приблизительный перевод): «Дорогой Анци, я получил от тебя письмо. Пишу тебе еще раз с напоминанием, что мне ничего не нужно от Вайцлава. Я не получил от него пока никакого ответа, хотя пишу ему достаточно часто. Передавай всем привет!»

Музейные работники даже задумались о том, чтобы сделать анализ писем: о чем писали люди того времени, кому, что их беспокоило, радовало. Ведь открытка – это почти телеграмма: многого не скажешь, надо уместить и чувства, и новости, и советы в маленькое «окошко» почтового прямоугольника.

Дошедшие до нас фотооткрытки живут не только под стеклом: в музее подготовили сборник с иллюстрациями и описанием экспонатов на двух языках, состоя­щий из трех разделов. В первом под названием «Города Казахстана на открытках» представлены артефакты, по которым можно ознакомиться с социально-экономической ситуацией, а также с историко-культурными памятниками городов в конце XIX – начале XX века. Во второй и третьей частях сборника представлены открытки, на которых изображены казахи, проживавшие в городах соседних стран, таких как Алтай, Астрахань, Омск, Оренбург, Самара, Троицк, Ташкент. Эти открытки содержат ценные сведения о духовной и материальной культуре казахского народа начала XX века.