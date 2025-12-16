Время перемен и внутреннего подъема

Общество
2
Рафик Валиев, председатель татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» АНК Астаны

День независимости – особая дата для каждого гражданина нашей страны. Для меня это не просто праздник, а точка личной жизни, в которой некогда соединились тревога и надежда, растерянность и вера в будущее. Я хорошо помню те годы, когда распался Советский Союз и перед нами открылась новая реальность: Казахстан впервые встал на собственный путь развития. Это было время не только перемен, испытаний, но и огромного внутреннего подъема.

фото татаро-башкирского культурного центра

Я вспоминаю, как люди обсуж­дали происходящее на улицах, в семьях, на собраниях нацио­нально-культурных центров. Мы понимали, что от нас самих зависит, каким будет новое государство, сможет ли оно сохранить мир, согласие, уважение между народами. Именно в те годы сформировалось осознание того, что многонациональный Казахстан – не проблема, а сильнейшее преимущество.

Тогда же, более тридцати лет назад, начали зарождаться структуры, которые стали предтечей Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, где представители всех этносов могут совместно решать важнейшие вопросы. Для нас, татар и башкир, создание такой площадки стало возможностью сохранить культуру, язык, традиции и одновременно стать частью единой казахстанской нации.

Нынче АНК отмечает 30-летие, и я с гордостью могу сказать: ассамблея стала одним из ключевых факторов мира и стабильности в стране. Это не формальная структура, а живая общность людей, которые понимают цену согласия. Без нее Казахстан не смог бы так уверенно развиваться, укреплять дипломатические отношения, обеспечивать рост экономики и открывать новые возможности для молодежи.

Как председатель татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» считаю, что сохранение межнационального мира – общая ответственность всех казахстанцев. Наш центр много лет вносит вклад в это важное дело: мы проводим фестивали, встречи поколений, уроки языка, культурные вечера, поддерживаем молодых активистов. И каждый раз я вижу, как уважение и дружба создают то, что невозможно закрепить никакими законами, – доверие между людьми.

В День Независимости хочу пожелать Казах­стану дальнейшего процветания и мира, а каж­дому жителю – уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша страна остается домом, где разные культуры не разделяют, а объединяют.

#АНК #история #независимость #День независимости

Популярное

Все
Сочетая традиции и современность
Три золота с первенства планеты
Казахские баурсаки на Крите
Завершились параигры
Пробел заполнен
Открылась правовая клиника
Мир меняется в лучшую сторону
Декабрьской стужи мотив
Выбор, определивший всю жизнь
Абайдулла Рузиев: Мы выступили тогда против несправедливости…
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Завершен второй этап строительства проспекта
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Первая победа
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Казахские баурсаки на Крите
Незаконный оборот электронных сигарет пресечен в Караганде
Женский бизнес в цифровую эпоху
Настрой – позитивный

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]