Время перемен и внутреннего подъема
Рафик Валиев, председатель татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» АНК Астаны
День независимости – особая дата для каждого гражданина нашей страны. Для меня это не просто праздник, а точка личной жизни, в которой некогда соединились тревога и надежда, растерянность и вера в будущее. Я хорошо помню те годы, когда распался Советский Союз и перед нами открылась новая реальность: Казахстан впервые встал на собственный путь развития. Это было время не только перемен, испытаний, но и огромного внутреннего подъема.