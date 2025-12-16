Я вспоминаю, как люди обсуж­дали происходящее на улицах, в семьях, на собраниях нацио­нально-культурных центров. Мы понимали, что от нас самих зависит, каким будет новое государство, сможет ли оно сохранить мир, согласие, уважение между народами. Именно в те годы сформировалось осознание того, что многонациональный Казахстан – не проблема, а сильнейшее преимущество.

Тогда же, более тридцати лет назад, начали зарождаться структуры, которые стали предтечей Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, где представители всех этносов могут совместно решать важнейшие вопросы. Для нас, татар и башкир, создание такой площадки стало возможностью сохранить культуру, язык, традиции и одновременно стать частью единой казахстанской нации.

Нынче АНК отмечает 30-летие, и я с гордостью могу сказать: ассамблея стала одним из ключевых факторов мира и стабильности в стране. Это не формальная структура, а живая общность людей, которые понимают цену согласия. Без нее Казахстан не смог бы так уверенно развиваться, укреплять дипломатические отношения, обеспечивать рост экономики и открывать новые возможности для молодежи.

Как председатель татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» считаю, что сохранение межнационального мира – общая ответственность всех казахстанцев. Наш центр много лет вносит вклад в это важное дело: мы проводим фестивали, встречи поколений, уроки языка, культурные вечера, поддерживаем молодых активистов. И каждый раз я вижу, как уважение и дружба создают то, что невозможно закрепить никакими законами, – доверие между людьми.

В День Независимости хочу пожелать Казах­стану дальнейшего процветания и мира, а каж­дому жителю – уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша страна остается домом, где разные культуры не разделяют, а объединяют.