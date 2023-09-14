Всадницы возвращаются домой

Команды преодолели очередные этапы по 100 км вначале – от мавзолея Алаша-хана до аула Талап вблизи Жезказгана, а на следующий день они направились в сторону Кызылординской области. Таким образом, всадники за семь дней соревнований прошли 650 км, а из вышедших на шестой этап четырнадцати команд две впоследствии завершили конную гонку и возвращаются домой. Кстати, после седьмого этапа состоялась замена лошадей, теперь в марафоне участвует 41 новый скакун, при этом всадники – те же.

К сожалению, по решению судей вынуждена была прервать марафон из-за травмы двух лошадей единственная женская команда «Иманжүсіп» из Акмолинской области. Мужественных всадниц стоит отметить, ведь до них из борьбы уже выбыли пять мужских команд из Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казах­станской, Павлодарской областей и Шымкента. Помимо девушек гонку в этот раз прекратила и команда Кызылординской области.

Как отметила Ляззат Ахметова, это был полезный опыт:

– Мне очень понравился марафон-байга. Отличная организация. Мы хорошо шли. Но, к сожалению, наши лошади получили травму. Для нас их здоровье важнее. Последние 50 километров были самыми сложными, но в то же время очень красивыми. Мы повстречали на своем пути мавзолеи Алаша-хана и Жошы-хана. Я впервые участвую в подобном марафоне и безмерно благодарна организаторам.

По итогам седьмого этапа коман­да Костанайской области финишировала первой второй день подряд, представители Астаны стали вторыми, а всадники Актюбинской области – третьими. В общем зачете лидирует Мангистауская область, которая преодолела 650 км за 42 часа 43 минуты 53 секунды, на втором месте – всадники из Актюбинской области (43 часа 59 минут 37 секунд), тройку лидеров замыкает Костанайская область (44 часа 39 минут 56 секунд).

Автор проекта и президент федерации конного спорта JORYQ Бакытжан Турлыбек прокомментировал итоги семи этапов марафона:

– Риск того, что команды сойдут с дистанции, резко уменьшился. Всадники меняют лошадей, и есть надежда, что они рационально используют свое время. Если в прошлом году 9 команд 600 километров прошли с 32 лошадьми, то в этом году 12 команд 650 километров завершили с 41 лошадью. Это хорошая тенденция. Также в 2022-м команда, которая первой преодолела 650 километров, потратила на это около 56 часов, а теперь на это же расстояние ушло лишь 42 часа. Участники приняли решение преодолеть на четырех лошадях из первого этапа 1 300 километров вне рамок соревнования. Все это происходит строго с разрешения и контроля ветеринарных врачей.