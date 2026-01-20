­– Мы единственное предприятие в Казахстане, которое работает на циклопентане, – рассказывает директор завода Руслан Алимов. – Этот углеводород служит вспенивающим агентом при создании вокруг тела трубы утеплительного слоя из пенополиуретана. В Европе эту технологию, поз­воляющую сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, применяют с 80-х годов XX века, к нам же она пришла недавно. В чем ее преимущест­во? В том, что благодаря утеп­лителю образуется изоляционный слой, помогающий примерно на треть снизить тепловые потери в сетях.

Здесь стальные трубы «одевают» в полиэтиленовую или оцинкованную оболочку и утепляют ее слоем из вспененного полиуретана. В производственном процессе применяют зеленые технологии, что позволяет не выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

Завод изолированных труб «СМИТ Центральная Азия» разместился на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Построенное в 2014 году германским инвестором, предприятие до сих пор соблюдает европейские стандарты качества.

К примеру, в Караганде ее применяли при строительстве новой тепловой магистрали, которая тянется от ТЭЦ-3 до нового центра города. В Алматы она была задействована для создания системы отопления для Атлетической деревни к открытию Универсиады-2017. А в Астане тепло и вода по трубам made in Karaganda подаются в здания международного выставочного центра EXPO.

В Казахстане осуществляется масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, и карагандинский производитель изолированных труб в поли­этиленовой и оцинкованной оболочке «СМИТ Цент­ральная Азия» принимает в ней самое деятельное участие. Продукция предприятия, предназначенная для теплоэнергетики, используется по всей республике.

Благодаря циклопентану продлевается и срок службы стальных труб, покрытых пенополиуретановым слоем. У него настолько мелкопористая структура, что внутрь не проникает сырость. А влага, как известно, самый главный враг стали.

– Согласно ГОСТу мы даем на свою продукцию 10-летнюю гарантию, но это не предел. Наши трубы будут служить и 30 лет, и даже 50, – уверяет директор. – Все дело в изоляционной пене из циклопентана. Со временем она не деревенеет, не уменьшается в объеме и не рассыпается, что подтверждено лабораторными испытаниями. Тогда как та же изоляция, вспененная с помощью углекислого газа и фреонов, из-за воздействия высоких температур со временем выгорает.

Дополнительную защиту изолированным трубам придает полиэтиленовая оболочка. Для ее получения на карагандинском заводе используют высококачест­венную полимерную крошку марки ПЭ-100. Расплавляясь в экструзионной установке, она превращается в прочный и достаточно эластичный материал.

Оболочка, изготовленная из него, способна расширяться при нагревании теплотрассы, а при ее остывании – возвращаться к своим прежним размерам. При этом она не растрескивается и не отслаивается от изоляционной пены.

Отметим, что трубы карагандинского производства можно подключить к системе дистанцион­ного мониторинга. Для этого в изоляционный слой уже встроены медные проводники, которые соединяются между собой во время монтажа теплотрассы и снабжаются специальными детекторами. Их рекомендуется ставить через каж­дые 300 метров трубопровода. Эти приборы передают информацию о протечке, произошедшей на определенном участке теплосети, на сервер или в мобильное приложение. В результате можно оперативно найти место, где произошла авария, и устранить ее.

Карагандинский производитель изолированных труб участвует в осуществлении многих государственных инфраструктурных проектов, поэтому для него важен такой показатель, как казахстанское содержание. В продукции завода «СМИТ Центральная Азия» оно составляет 73%.

Этот показатель складывается за счет использования местных трудовых ресурсов, электроэнергии, а также стальных труб небольших диаметров, выпускаемых в республике. А вот полимерное сырье и прямошовные трубы, подходящие для строительства теплотрасс, заводчанам приходится импортировать. В Казахстане их не производят. Предприятие импортирует полиэтиленовую крошку из Саудовской Аравии, а трубы – из России.

– Затраты на ввозимое сырье и логистику приводят к росту себестоимости нашей продукции, но заводчане заботятся о ее качестве, – отмечает Руслан Алимов. – Известно, что на территории промышленной зоны Saran вот-вот запустят трубный завод «ТЭМПО-Казахстан». Да, поначалу он не будет выпускать продукцию больших диаметров, но несмотря на это сотрудничество с ним для нас обещает быть выгодным.

Численность работающих на заводе «СМИТ Центральная Азия» составляет около 100 человек. В основном это те люди, которые работают руками: сварщики, заливщики труб, операторы экструдера, водители внутризаводского транспорта. Дефицита специалистов на предприятии нет. Сотрудники получают достойную зарплату и держатся за свои рабочие места. На предприятии действует система поощрения лучших специалистов.

По итогам 2025 года лучшим был признан 34-летний мастер участка спайки полиэтилена Бекзат Исаинов. Он, простой сельский парень со средним специальным образованием, пришел на завод восемь лет назад, освоил рабочую профессию и стал спецом, которого уважают коллеги. Труд Бекзата отметили и местные власти. В честь Года рабочих профессий он получил благодарственное письмо от акима Карагандинской области.

Люди на Карагандинском заводе изолированных труб – самый важный ресурс, без которого не запустить ни одну даже самую высокотехнологичную линию. Поэтому предприятие держится за грамотных специалистов, соз­давая им комфортные условия труда и поощряя материально.