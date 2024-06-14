Все международные рейсы перевели в новый терминал аэропорта Алматы

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы по всем внутренним направлениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет гражданской авиации сообщил о полном переходе всех международных рейсов на новый терминал аэропорта Алматы, передает Kazpravda.kz

«С 13 июня прилёт всех международных рейсов в аэропорт Алматы осуществляется в новый терминал (Т2). С 01:00 часов 14 июня осуществлён полный переход всех международных рейсов на вылет с нового терминала аэропорта Алматы», - проинформировали в комитете.

С 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов с нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров, отметили в пресс-службе.

На сегодня новый терминал обслуживает 33 авиакомпании. Из них три казахстанских перевозчика -  авиакомпании Air Astana, Scat, FlyArystan, и 30 международных авиакомпаний, таких как Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines, Pegasus Airlines, Somon Air, Wizz Air, Vietjet, Red Wings, IndiGo, Loong Air, Rossiya, Jazeera Airways, Salam Air, Air Arabia, Red Sea Airlines, Air Cairo, Hunnu Air, Azimuth Aero, Yakutia Airlines, Qeshm Air,  Air Asia, S7 airlines, FlyNas, Neos Airlines, China Southern Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Flydubai, Turkish Airlines, Asiana Airlines, Aeroflot.

В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и Южное небо по всем внутренним направлениям.

Для обеспечения комфорта и удобства пассажиров и гостей аэропорта Алматы уже начаты работы по реконструкции терминала Т1 и ремонтно-строительные работы в целях увеличения парковочной зоны, добавили в КГА.

Также сегодня аэропорт Астаны сделал заявление по ремонту на аэродроме.

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