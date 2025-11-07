Из Текели больше не уезжают, и совсем скоро сюда хлынет туристический поток

Делается все и сразу

Будет он обязательно, ибо государство в этом году выделило деньги на реконструкцию дороги к водопаду Бурхан-Булак, близкому к Текели. Это одна из главных достопримечательностей Семиречья, окутанная легендами. Сейчас только самые отважные туристы едут по бездорожью в джип-туры к водоему, но с появлением к нему дороги непременно начнется туристический бум.

...Аким области Жетысу Бейбит Исабаев встретился с населением моногорода Текели для конструктивного диалога. Что интересно, встреча показала – этот красивейший городок ожидает новая жизнь.

– В нынешнем году начата реконструкция дороги к водопаду Бурхан-Булак – одной из жемчужин Жетысу, – сказал по этому поводу аким области Бейбит Исабаев. – После завершения строительства, а протяженность дороги 31 километр и стоит она 13,8 миллиарда тенге, ожидается значительный рост туристического потока. До конца года в городе будет открыт свой визит-центр, а также завершено строительство новой гостиницы на 18 мест. А в горной части Текели реализуется крупный проект – строительство спортивно-туристического комп­лекса с 50 коттеджами и инфраструктурой для активного отдыха.

Местные жители больше интересуются, конечно, проектами, более близкими им: созданием рабочих мест, ремонтом водопровода, чистотой населенного пункта.

– Важно же, как решаются воп­росы, наиболее часто поднимаемые людьми, – рассуждает жительница Текели Ольга Потолова. – Например, у нас на въезде в город есть огромный заброшенный тепличный комплекс. Он так и будет стоять немым укором бизнесу и власти?

Оказывается, не будет.

– Для активизации простаивающего с 2019 года тепличного комплекса Green House привлечен инвестор, стоимость нового проекта по этим теплицам – 4,5 миллиарда тенге, – пояснил аким области. – Разработана проектно-сметная документация по этому проекту, идет ее экспертиза. Теплица будет введена в экс­плуатацию осенью следующего года, в результате здесь будут выращивать ежегодно большой объем томатов и огурцов. Население получит в тепличном комп­лексе 100 рабочих мест.

А еще руководством ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» (именно он дал когда-то Текели статус моногорода. – Авт.) принимаются меры по запуску предприятия, которое простаивает почти шесть лет. Договор с Узбекским металлургическим комбинатомпо этому поводу проработан и в настоящее время находится на стадии подписания.

«Представители комбината вполне удовлетворены состоянием ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» и готовы выделить необходимое финансирование для возобновления производственной деятельности», – рассказали в акимате области Жетысу.

Также в облакимате сообщают, что в 2025–2028 годах планируется реализовать в Текели девять инвестиционных проектов на общую сумму 59 млрд тенге с открытием 257 рабочих мест. Крупнейший из них – модернизация энергетического комплекса Текели и строительство парогазовой установки – стоимость проекта 46,8 млрд тенге. В апреле текущего года завершен первый этап строительства парогазовой установки мощностью 24 МВт. До конца года будет завершен второй этап мощностью 12 МВт, третий этап будет реализован в 2026 году – 17 МВт⁄48 Гкал⁄ч. В результате город Текели будет полностью обеспечен своей электроэнергией и недорогим теплом.

Природный газ в городе Текели уже провели: построено 195 км внутренних газораспределительных сетей, проведен газ в 190 многоэтажных жилых домов, газифицируют люди частные дома, около 28 тыс. граждан получили доступ к голубому топливу.

В последние годы на встречах жителей Текели с исполнительной властью часто обсуждалась и проблема аварийного жилья. Оно, как правило, есть в любом городе, а в Текели, где всего 30 тыс. населения, в аварийных квартирах и домах проживали более 200 семей. Именно проживали, ибо Текели стал первым населенным пунктом в регионе, где вопрос о предоставлении «аварийщикам» безопасного жилья решен. Были признаны аварийными 212 квартир, жители 201 уже получили новое жилье, оставшиеся 11 семей будут обеспечены им до конца года. А в целом за 2022–2025 годы жилье в Текели получила 571 семья, в том числе 359 очередников.

Кстати, в текущем году в городе планировали возвести два дома – на 40 и 60 квартир (арендный и кредитный), один из которых уже ввели в строй, другой вот-вот передадут очередникам из числа социально уязвимых граж­дан. Очередь большая: более тысячи человек, почти половина – в категории СУСН. Системное решение – передача функций распределения жилья в Отбасы банк – должно упростить и ускорить процесс.

– Есть, кстати, ощущение, что в городе делается все и сразу, – рассказывает житель Текели Иван Щербунов. – От самого въезда в Текели через весь город капитально отремонтирована дорога по центральной улице имени Конаева. На городской площади прошла реставрация: аккуратно уложена новая брусчатка, сделаны бордюры. В микрорайонах дети играют на новых детских площадках, подростки занимаются на современных спортплощадках.

Кстати, центральные площадь и парк в Текели ремонтируют за счет бюджетных, и меценатских средств, по программе «Таза Қазақстан» на это из бюджета выделено 224 млн тенге, и товарищество «АСПМК-519» подарило городу на новые парк и площадь еще 50 млн тенге. А детских и спортивных площадок в этом году строят на полмиллиарда тенге – сразу 27.

Достроили в Текели и современный физкультурно-оздоровительный комплекс на 180 мест, где оборудованы залы для борьбы, бокса, тренажерный и большой спортивный залы для массового спорта. На территории ФОКа есть летняя спортивная площадка, созданы условия для людей с ограниченными по здоровью возможностями.

Живой и перспективный

Текели на глазах меняет свою судьбу: от моно – к полигороду. Именно так, с оптимизмом и расчетом на дело, прозвучали на встрече акима области Бейбита Исабаева с горожанами основные акценты: вода и газ – как приоритеты нынешнего года, инвестиции и туристическая инфраструктура – как драйверы устойчивого роста, а люди и качество их жизни – как главный критерий успешности реформ.

Проблема с питьевой водой, например, в Текели оставалась острой много лет. Сегодня дело сдвинулось с мертвой точки: пробурены три скважины, смонтированы два резервуара по 3 000 кубометров, проложены 16,5 км новых сетей. Параллельно шел ремонт фильтровальной станции.

– В результате принятых мер мы добились того, что вода после выхода из фильтровальной станции течет чистая, но у некоторых потребителей она с осадком, – пояснил Бейбит Исабаев. – Причина – засоренность сетей водоснабжения. В связи с этим начата реконструкция 26 километров магистральных водопроводных сетей стоимостью 500 миллионов тенге. Из республиканского бюджета на начало работ в текущем году выделено 100 миллионов тенге. Завершить данный объект планируем до мая 2026 года.

Власть слышит и «рабочие» вопросы жителей, возникающие периодически, и их немало: вывоз мусора, проблемы хвостохранилища старого рудника, отлов бродячих животных, загрязнение воздуха. В Текели есть несколько обрабатывающих мрамор предприятий, расположенных на одной улице, и пыль от этих производств засоряла все вокруг. По жалобам жителей областной департамент экологии проверил деятельность бизнеса.

«За экологические нарушения областной департамент экологии наложил на предприятия штрафы на общую сумму 2,6 миллио­на тенге, – сообщили в акимате области. – В список компаний, привлеченных к ответственности, вошли ТОО «Альфа микс», ТОО «Колоннада», ТОО «ArtKz», ТОО «Азия Микрон», ТОО «Carbolime», ТОО «TasUn», ТОО «Тек-тас» и ТОО «КазГранитСтройИнвест».

Но не штрафами решили, конечно, проблему.

– Сейчас на этих предприятиях уже установлены вентиляционные системы, вытяжки и фильтры, – рассказывает жительница Текели Айзат Бердалина. – И чище стало, и дышать легче.

Видно сразу, что диалог власти и населения в Текели перестал быть формальностью: жители получают конкретные ответы в определенные сроки, проекты – финансирование, инвесторы – доступ к площадкам. Конечно, по пути остаются вопросы и рис­ки, но уже видно главное: город меняет экономическую модель, улучшает коммунальную и социальную инфраструктуру, создает рабочие места и привлекает туристов. Текели трансформируется в много­гранный, живой и перспективный городок, где хочется работать, рас­тить детей и принимать гостей. Именно такой градостроительный баланс – между практическими решениями и амбициозными проектами – может стать основой нового качества жизни и для всего региона.