50 молодых саженцев вяза и ивы были высажены сотрудниками аппарата ФПРК. Эти деревья стали живым символом укорененных традиций, устойчивости и роста профсоюзного движения. По словам председателя Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталина, эта акция – не просто субботник, а выражение общей ответственности за будущее страны.

– Мы проводим это мероприя­тие в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан». Мы не только очищаем и озеленяем город, но и формируем новое отношение к окружающей среде, к самим себе, к нашему будущему, – подчеркнул профсоюзный лидер.

Организаторы ставили перед собой несколько целей: улучшение экологической ситуации, благоустройство городской среды, а главное – формирование экологического сознания у граж­дан. Экоакция в Астане – часть масштабного республиканского проекта «Таза Қазақстан – болашақ үшін».

В этот же день по всей стране тысячи казахстанцев занимались благоустройством и озеленением своих регионов. Общее количество членов профсоюзов – порядка 2 млн человек, отраслевые цент­ры активно действуют в разных сферах экономики и социальной жизни страны.

– Мы с ребятами заранее готовились: собрали мусор, расчис­тили площадку и только потом посадили деревья. Это был командный труд, который объединил всех, – рассказала участница акции Ляззат Есжанова.

По ее словам, участие в таких мероприятиях – не обязанность, а внутренняя потребность.

– Хочу, чтобы мои дети жили в чистой зеленой стране. Все начинается с нас самих, – говорит она.

Важно отметить, что акция проходит в символичное для профсоюзного движения время. За 120 лет профсоюзы Казах­стана прошли путь от первых рабочих объединений до мощной структуры, отстаивающей права миллионов трудящихся. Сегодня они не только решают трудовые вопросы, но и вносят вклад в социальную, культурную и экологическую жизнь страны.

– Мы не просто защищаем права работников. Мы формируем активную гражданскую позицию. Экология – это сфера, в которой каждый может и должен участвовать. Это вклад в общее благо, – считают представители ФПРК.

Позитивный настрой членов профсоюзов был заметен с первых минут. Солнечная осень добавляла праздничного настроения, а совместный труд укреплял чувство общности. По окончании работ – общее фото. Участники акции уверены: молодые саженцы приживутся на новом месте и скоро эта аллея станет любимым местом прогулок горожан.

Проект «Таза Қазақстан» – долгосрочная программа по изменению экологической культуры. И Федерация профсоюзов показывает пример того, как коллективные усилия могут дать заметный результат.

– Чистая страна – это ответственность каждого. Мы хотим, чтобы «Таза Қазақстан» стал не акцией, а образом жизни. Только совместными усилиями можно сохранить и приумножить богатство природы – ради будущих поколений, – подытожил Сатыбалды Даулеталин.