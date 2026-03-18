Национальные мотивы все увереннее становятся­ частью повседневного гардероба. Одежда, которая еще недавно ассоциировалась исключительно с праздниками и музейными витринами, сегодня органично вписывается в городской ритм. Одной из сторонниц такого переосмысления традиций стала павлодарка Айзат Байтенова, три года назад основавшая этноателье Hanym.

История проекта началась в непростое время пандемии. Тогда будущая предпринимательница искала возможность адаптироваться к новым условиям и занялась пошивом тканевых масок. Со временем небольшое дело стало развиваться, а сама Айзат вернулась к своей давней мечте: когда-то девочка из районного центра шила кукольные платья из лоскутов бабушкиных тканей и представляла, как однажды создаст нечто большее.

Теперь основное направление ателье Hanym – этноодежда, но не в привычном понимании классического образа с торжественного мероприятия.

– Для меня национальный кос­тюм с детства ассоциировался с 22 марта, гуляньями на площади, с тяжелыми тканями и подолом, который в конце дня обязательно станет грязным из-за слякоти на улице. Это было красиво, но не про повседневность. Я мечтала, чтобы этномотивы стали другими. И сейчас мне принципиально важно, чтобы вещи были не только красивыми, но и удобными в быту. Наша казахская национальная культура не должна оставаться лишь частью праздника. Именно поэтому в ателье мы делаем ставку на практичность: легкие ткани, продуманный крой, комфорт в движении, чтобы даже ребенок, надев национальный костюм, чувствовал себя свободно: бегал и играл, – подчеркивает Айзат Байтенова.

Она добавляет, что в своей работе стремится рассказать историю казахской женщины. В кос­тюмах, которые шьют в ателье, прослеживается путь от юности и образа невесты до зрелости и материнства. При этом акцент делается не на внешней тор­жественности, а на внутреннем смысле, символике орнаментов и их уместности. Для этого тщательно изучают значение узоров, выбирая те, которые подходят для определенных случаев и несут позитивный посыл.

Кстати, детской одежде коллектив ателье уделяет особое внимание и придерживается ключевого принципа: любовь к национальной культуре – с пеленок. В этом году в рамках празднования Наурыза была представлена коллекция для самых маленьких, рассчитанная на детей в возрасте около года. Муслиновые платья, мягкие ткани, ручная вышивка и аккуратные декоративные элементы создают образ, в котором традиция сочетается с нежностью и удобством.

Еще одним востребованным направлением стала школьная форма с элементами национального кода. Такие изделия заказывают не только в Павлодаре, но и в других городах Казах­стана. Популярность объясняется универсальностью моделей: транс­формируемые элементы позволяют носить одну и ту же вещь в разных вариантах, адаптируя ее под будни и более торжественные случаи.

– За последние два года мы видим устойчивый рост интереса к этноодежде. Все чаще клиенты делают семейные заказы, продумывая образы для нескольких поколений. Если раньше национальные костюмы брали напрокат на праздники, то сегодня их предпочитают шить под себя и носить в повседневной жизни. Национальная одежда постепенно становится частью личного стиля, способом выразить свою идентичность, – добавляет Айзат.

Свою роль в этом играет и современное переосмысление форм. Например, особой популярностью у модниц пользуются джинсовые куртки с ручной вышивкой в национальном стиле. На создание одной такой вещи у мастериц ателье могут уходить недели, но казахстанки ценят ручную работу, индивидуальность и готовы ждать.

Развитие проекта Hanym продолжается. В конце прошлого года Айзат Байтенова стала победителем грантового конкурса «Одно село – один продукт». Это позволило приобрести оборудование для обработки овечьей шерсти, чтобы производить войлок – сырье для будущих модных изделий. В ближайших планах – запуск линейки аксессуаров из войлока: сумок, кошельков, декоративных заколок, брошей, брелоков, игрушек... Учитывая, что в регионе поголовье овец и коз превышает 650 тыс., но прак­тически отсутствует переработка шерсти, новое направление может стать важным шагом не только для бизнеса Айзат Байтеновой, но и для локальной экономики.