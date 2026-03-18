Всегда быть стильным!

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Накануне Ұлттық киім күні павлодарское этноателье презентовало коллекцию одежды для малышей и школьников

фото предоставлено Айзат Байтеновой, фото автора

Национальные мотивы все увереннее становятся­ частью повседневного гардероба. Одежда, которая еще недавно ассоциировалась исключительно с праздниками и музейными витринами, сегодня органично вписывается в городской ритм. Одной из сторонниц такого переосмысления традиций стала павлодарка Айзат Байтенова, три года назад основавшая этноателье Hanym.

История проекта началась в непростое время пандемии. Тогда будущая предпринимательница искала возможность адаптироваться к новым условиям и занялась пошивом тканевых масок. Со временем небольшое дело стало развиваться, а сама Айзат вернулась к своей давней мечте: когда-то девочка из районного центра шила кукольные платья из лоскутов бабушкиных тканей и представляла, как однажды создаст нечто большее.

Теперь основное направление ателье Hanym – этноодежда, но не в привычном понимании классического образа с торжественного мероприятия.

– Для меня национальный кос­тюм с детства ассоциировался с 22 марта, гуляньями на площади, с тяжелыми тканями и подолом, который в конце дня обязательно станет грязным из-за слякоти на улице. Это было красиво, но не про повседневность. Я мечтала, чтобы этномотивы стали другими. И сейчас мне принципиально важно, чтобы вещи были не только красивыми, но и удобными в быту. Наша казахская национальная культура не должна оставаться лишь частью праздника. Именно поэтому в ателье мы делаем ставку на практичность: легкие ткани, продуманный крой, комфорт в движении, чтобы даже ребенок, надев национальный костюм, чувствовал себя свободно: бегал и играл, – подчеркивает Айзат Байтенова.

Она добавляет, что в своей работе стремится рассказать историю казахской женщины. В кос­тюмах, которые шьют в ателье, прослеживается путь от юности и образа невесты до зрелости и материнства. При этом акцент делается не на внешней тор­жественности, а на внутреннем смысле, символике орнаментов и их уместности. Для этого тщательно изучают значение узоров, выбирая те, которые подходят для определенных случаев и несут позитивный посыл.

Кстати, детской одежде коллектив ателье уделяет особое внимание и придерживается ключевого принципа: любовь к национальной культуре – с пеленок. В этом году в рамках празднования Наурыза была представлена коллекция для самых маленьких, рассчитанная на детей в возрасте около года. Муслиновые платья, мягкие ткани, ручная вышивка и аккуратные декоративные элементы создают образ, в котором традиция сочетается с нежностью и удобством.

Еще одним востребованным направлением стала школьная форма с элементами национального кода. Такие изделия заказывают не только в Павлодаре, но и в других городах Казах­стана. Популярность объясняется универсальностью моделей: транс­формируемые элементы позволяют носить одну и ту же вещь в разных вариантах, адаптируя ее под будни и более торжественные случаи.

– За последние два года мы видим устойчивый рост интереса к этноодежде. Все чаще клиенты делают семейные заказы, продумывая образы для нескольких поколений. Если раньше национальные костюмы брали напрокат на праздники, то сегодня их предпочитают шить под себя и носить в повседневной жизни. Национальная одежда постепенно становится частью личного стиля, способом выразить свою идентичность, – добавляет Айзат.

Свою роль в этом играет и современное переосмысление форм. Например, особой популярностью у модниц пользуются джинсовые куртки с ручной вышивкой в национальном стиле. На создание одной такой вещи у мастериц ателье могут уходить недели, но казахстанки ценят ручную работу, индивидуальность и готовы ждать.

Развитие проекта Hanym продолжается. В конце прошлого года Айзат Байтенова стала победителем грантового конкурса «Одно село – один продукт». Это позволило приобрести оборудование для обработки овечьей шерсти, чтобы производить войлок – сырье для будущих модных изделий. В ближайших планах – запуск линейки аксессуаров из войлока: сумок, кошельков, декоративных заколок, брошей, брелоков, игрушек... Учитывая, что в регионе поголовье овец и коз превышает 650 тыс., но прак­тически отсутствует переработка шерсти, новое направление может стать важным шагом не только для бизнеса Айзат Байтеновой, но и для локальной экономики.

Популярное

Все
Возрождение степных ремесел
Дети снова играют в асыки!
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Получили шанс на полноценную жизнь
Театр голосов
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Шахматный Наурыз
Технологии меняют работу архивистов
Когда в степи цветут тюльпаны...
Военная семья – надежный тыл
Всегда быть стильным!
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Сегодня модно быть здоровым
Женщина на производстве
Стать достойным защитником Отечества
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Женщина на производстве
Сегодня модно быть здоровым
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Когда в степи цветут тюльпаны...

