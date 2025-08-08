Вселенная знаний нового образца

Келешек мектептері
488
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Комфортная школа № 116 практически готова к 1 сентября

фото автора

– Здесь у нас будет так называемая полоса препятствий для начальной военной и технологической подготовки, – знакомит с будущей предшкольной инфраструктурой Даурен Базарбаев, руководитель стройплощадки новой школы, возводимой в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» на пересечении улиц Толебаева и Бурабай в столичном микрорайоне «Алматы». – А справа от нее волейбольные и баскетбольные площадки, чуть дальше Street Workout-зона, а за ней – хоккейный корт.

– Получается, здание школы уже полностью готово, дело за благоустройством пришкольной территории и установкой тренажеров? – интересуюсь я.

– Готовность объекта на сегодняшний день составляет 95 процентов. Мы на финишной прямой. В самом здании осталось провести некоторые отделочные работы, – слышу в ответ от Даурена Базарбаева. – Все процессы ведем параллельно – и внутри, и снаружи школы. На прилегающей территории ребята устанавливают бордюры, укладывают брусчатку, бетонируют площадки, проводят монтаж малых архитектурных форм и ограждений. Всего в проекте задействовано около 220 специалистов: от рабочих до инженеров и техников. Перед главным входом, как вы видите, выложена брусчатка, установлены лавочки, детские площадки, высажены саженцы, то есть территория уже готова к проведению торжественной линейки 1 сентября.

Возведение этой комфортной школы началось в июне прошлого года. И строители тогда столкнулись с характерной для Астаны проблемой: площадка представляла собой бывший котлован с водой, фактически болотистую территорию. Пришлось провести масштабные работы по отсыпке, водоотведению и укреплению грунта.

Несмотря на трудности, застройщику – компании ТОО «Bazis Construction» (ныне ТОО «BCN Group») – удалось поднять здание с нуля. Сегодня оно состоит из восьми блоков, включая два спортивных зала. Внутри – просторные классы, специализированные кабинеты STEM-направлений, химии, биологии, информатики, а также современная библиотека и кабинеты для учителей и администрации.

Как рассказал наш собеседник, проводя экскурсию, школа оснащена по последнему слову техники: интерактивные доски, мультимедийное оборудование, робототехнические и STEM-кабинеты, СКУД-система (система контроля доступа) с Face ID, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Также в учебном заведении имеется приточная вентиляция с регулировкой температуры.

– Более 90 процентов стройматериалов казахстанского производства. Это касается плитки, сухих смесей, фасадных панелей, бордюров, мебели и брусчатки. Исключение – высокотехнологичное оборудование для специальных кабинетов. При строительстве школы акцент был сделан на двух параметрах – безопасности и качестве, – отмечает Даурен Базарбаев.

Убедиться в его словах мне удалось еще при входе в здание. Специально для людей с особыми потребностями у центральной лестницы установлен пандус, а на пороге – системы кондиционирования, которые летом пода­ют поток прохладного воздуха, а зимой – теплого.

Меня встретили охранники, поинтересовавшись целью визита. Как оказалось, многие сотрудники учебного заведения, в том числе охранная служба, уже приступили к работе.

– Администрация и учителя тоже на месте, ведется набор учеников. Вместимость здания – две тысячи мест. Специально для того чтобы учебное заведение с 1 сентября могло полноценно работать, строители трудились сутками напролет. Остались последние штрихи. Думаю, к дате проведения торжественной линейки успеем полностью завершить объект, – добавляет Даурен Базарбаев, подчеркивая, что оснащенности новой комфортной школы могут позавидовать даже лучшие учебные заведения зарубежья.

Два больших спортзала для старших классов и столько же для учащихся младшего звена оборудованы современным инвентарем, а элементы (например, шведские стенки) закреплены с учетом требований безопасности на анкерные болты. Во многих учебных классах уже расставлены парты, в том числе и со специальным оборудованием – для уроков химии, биологии, информатики.

К примеру, кабинет биологии полностью оснащен всем необходимым для эффективного обу­чения: здесь установлены микроскопы, анатомические модели, в том числе скелеты, предусмот­рена подача воды и отдельный кран, что в итоге способствует проведению наглядных и прак­тико-ориентированных уроков, где дети смогут полученные тео­ретические знания подкрепить реальными экспериментами. Библиотека, состоящая из двух залов, представляет собой своеобразную зону отдыха, где, разместившись на мягких пуфах, школьники смогут получать дополнительную информацию.

– Вот здесь у нас будут турникеты с системой Face ID, – показывает Даурен Базарбаев на участок напротив главной входной двери, провожая меня к выходу. – А это значит, что посторонним сюда не проникнуть. Изображение с камер видеонаблюдения будет поступать в комнату охранников.

Комфортная школа, как резюмирует руководитель стройплощадки, это не просто новое здание, а современное образовательное пространство, где продумано все: от инженерных решений и безопасности до качества обучения и психологического комфорта. Здесь дети получат не только знания, но и творческое вдохновение, всестороннее развитие в науке, спорте, технологиях и культуре.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

Популярное

Все
